



EMI重量級新人「Shiny」姚亦晴正式重返歌壇，將於1/20推出首張個人專輯《Getting Stronger漸強》！首波同名主打《Getting Stronger》是一首關於自我療傷的抒情歌，Shiny拍MV時吃足苦頭，不但在氣溫只有7度的陽明山黑森林裡，踩著爛泥巴淋雨3小時而凍到嘴唇發紫，還化身「睡美人」，吸引王子以吻相救！還有一場Shiny躺在濕冷草地上的戲，她笑說：「因為有草跟土壤的味道，我頭戴繃帶、手腳冰冷，身旁還有化妝師、髮型師往下看著我，覺得自己好像屍體喔！」

《Getting Stronger》MV中，Shiny穿著全白長裙遊走於山間、海邊，彷彿在夢境中進行一個沒有終點的旅程。吊著花草點滴、綁著白色繃帶的Shiny，在MV中美得令人驚艷，然而這樣的夢幻畫面卻是用痛苦換來的！首先在寒冷的陽明山黑森林中，Shiny被雨淋成落湯雞，穿著夾腳拖踩在爛泥上，加上無袖造型無法抵擋寒流，Shiny凍到嘴唇發紫，雙臂快要失去知覺！她還在氣溫只有8度的海邊，躺在沙灘上吹了1小時的海風，身體不停打哆嗦！儘管如此，Shiny總是咬牙ㄍㄧㄥ著：「我願意為了藝術犧牲！」她自嘲是「落難小公主」，看到工作人員拿來熱飲、暖暖包給她禦寒，讓她喜出望外：「這是難以言喻的幸福。」

Shiny在MV裡有很多「躺戲」，她先被兩位男演員用擔架扛起，擔架的底只用一塊布支撐，再加上男演員抬擔架時重心有點不穩，使得擔架傾斜，躺在上面的Shiny當場呈現「頭重腳輕」的危險姿勢，令大家捏了一把冷汗，她事後直呼：「比坐雲霄飛車還刺激！」Shiny後來還化身「睡美人」，靜靜躺在花園裡，帥氣王子見狀，先伸出手來感受Shiny的鼻息，然後忍不住在她額頭上吻了一下，浪漫指數破表！被王子奪走螢幕「初吻」的Shiny害羞表示：「這場戲好夢幻，像童話故事一樣。」

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『新聞來源／Wow!NEWS新聞網』