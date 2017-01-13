



台視、三立週日偶像劇「浮士德的微笑」洪詩與庭萱戲中感情路波折不斷，兩人喜歡的張立昂及邵翔人都愛上劉奕兒，讓她們笑說劉奕兒是共同敵人，而洪詩戲中不斷用各種方法只為了要留住張立昂，她表示自己若真的遇到男友沒心，也一定會努力挽回，但若是劈腿則就立刻斬斷；而庭萱曾為了追學長，一早煮薑茶給感冒的學長喝，認為真誠一定能打動對方。

「Popu Lady」的洪詩及庭萱從歌手跨足戲劇，將角色詮釋到位，深受觀眾喜愛及肯定，在「浮士德的微笑」中洪詩深愛張立昂，但他對她卻沒有任何感情可言；而庭萱暗戀邵翔，卻苦無發展機會，因為兩男對劉奕兒都有好感，讓洪詩及庭萱笑說：「她是我們的敵人」；洪詩在劇中算是小反派，為了要得到張立昂的愛及關注，不斷使壞整劉奕兒，試圖斬斷他們之間愛的連結，她也將大女人霸氣與小女人溫柔演的恰如其分，洪詩在劇則飾演的倩妮愛的辛苦，無所不用其極，若是現實生活中跟一個她很愛的男生在一起，但對方卻無心，她也是會嘗試各種方式留住對方，因為努力很重要，不要留下遺憾，不過，她也說自己神經雖然大條，但第六感很準，只要感覺不對勁，就會有事發生，此外，她飾演的角色屬於敢愛敢恨型，洪詩說：「我真實個性比較硬，其實很需要男友哄，但我也是個愛撒嬌的女生，不過，這只有男友才看得到我這柔情小綿羊的一面喔！」

庭萱在 「浮士德的微笑」裡，飾演的角色「育男」，個性大剌剌且自然，讓觀眾直呼太可愛了，她很開心大家喜歡她的表現，庭萱表示自己也是直來直往，不愛拐彎抹角的女孩，雖然外表看起來有點距離感，常讓人覺得難親近，庭萱好氣又好笑說：「只要跟我熟的朋友就知道我很像小男生， 非常隨性。」在劇中，庭萱暗戀邵翔，但卻默默在旁不敢行動，現實生活的她則屬於「半主動半被動」，她會先用試探性方式關心對方生活，再看看對方有無回應，庭萱回想學生時期曾追過學長的故事，庭萱敘述：「 有一次他感冒，我特別起了大早煮薑茶帶去學校給他喝，因為我認為必勝絕招就是要真誠才能打動人。」如遇到喜歡的人再追別的女生，她依舊不會放棄，默默關心但絕對不會讓他發現，庭萱：「 不然到時候他跟別人在一起我會很糗。」

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