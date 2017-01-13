Matzka跨界獻聲電影圈 神複製半神人毛伊完勝巨石強森！Wow!NEWS新聞網 (2017-01-13 19:50)
雷鬼唱作人Matzka好聲音跨刀電影圈！Matzka、阿爆、王宏恩1月13日一同上黃子佼主持的網路直播節目《佼心食堂》宣傳迪士尼動畫《海洋奇緣》，適逢尾牙旺季，節目現場雞湯、鮮炒蛤蜊、鳳梨蝦球、烤春雞等美食佳餚，Matzka帶著吉他邊彈邊唱，現場彷如吃尾牙般的歡愉豐盛，不過美食當前，大家忍不住請工作人員加碼開啤酒，主持人黃子佼虧說海洋奇緣快變成「海量奇緣」了！
迪士尼最新動畫電影《海洋奇緣》中文版配音由身材魁梧、擁有原住民血統的Matzk獻「聲」，不過Matzka的招牌雷鬼頭卻意外讓他百分百神複製半神人毛伊，相似度完勝巨石強森！Matzka笑說配音時，一個人關在錄音室表達各種喜怒哀樂情緒，不但要唱，還要邊唱邊講，非常有挑戰性。不過，首度擔任配音員的他，坦言心情很緊張，也體認到配音員的辛苦，直呼：「配音和唱歌比起來真的很不容易！」雖然在錄音室磨了兩天才完工，但看到成果後覺得一切辛苦都值得了，連配音製作人都稱讚Matzka配得很好。Matzka表示剛拿到劇本時看著畫面，想像自己要如何將母語帶入台詞中，因此加了很多排灣族的語助詞在裡面，但為了搭配主角的口吻和背景，也顧及觀眾的接受度，太多或太少都不宜，但經過連月來和主角個性磨合後，讓Matzka配音得相當成功！
Matzka為了配音做足功課，為了要讓自己身歷其境，看了電影數十遍，「要想像自己在電影裡面，情緒和講話都和一般時候很不同，而且還要唱，真的很不容易！」工作人員還笑稱Matzka入戲超深，是很稱職的配音員！
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