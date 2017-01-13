



民視週日綜藝節目《王牌雙響炮》今日(1/13)最後一次進棚錄影，加上存檔預計可以播到春節後2/5，將由日本綜藝『超級變!變!變!』接檔，重新規劃該時段內容，再推出新節目。



主持人余天雖然覺得可惜但剛好可以趁機休息充電。余天術後眼睛康復狀況良好，但前一陣子忙錄影沒機會好好休息，所以面對節目暫時告一段落表示尊重民視的規劃，去年(2016年)是心情複雜的一年，接下來多出來的時間，可以多休息陪家人。



侯怡君面對節目暫停告一段落，也表示今年有出書還有個人品牌的計畫，儘管覺得可惜，也是配合公司安排，自己剛好也可以趁這個時候充電，年前還為了夜盲症做公益，親手繪製紅包讓粉絲取用，沒想到短短十天送出六萬包，目前還陸續印製當中，主要是推廣夜盲症的訊息。



來賓鄭進一這一次進棚錄影帶了可愛的女兒鄭咩一來，馬上成為大家的焦點，主持人余天馬上吐嘲說「可以出來幫老爸賺錢，重點是女兒不像爸爸，美麗多了。」鄭進一似乎對女兒的好表演則驕傲的說她很有天份，也很會唱歌只是現在五歲了有想法就不愛台語歌曲了，鄭咩現場還秀一段舞蹈反詢問大家說「我跳得好嗎？」態度非常大方，也成為現場的小甜心，鄭進一跟女兒還在現場親親大秀父女情。



民視節目部經理郝孝祖強調特別感謝主持人與製作單位一直以來對節目的用心與努力，節目呈現與收視率在不景氣的大環境下依舊表現不錯，但面臨二月份的廣告淡季以及綜合評估，民視節目部將重新調整該時段的節目安排，整體思考未來的方向，所以《王牌雙響炮》節目將先告一段落，2月5日播出最後一集。

本文出處

『新聞來源／Wow!NEWS新聞網』