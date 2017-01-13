【中央網路報】

半線小西文創印章（作者：崔平）不同造型的吉祥物「史凱」導覽觀光地圖（作者：李婉禎） 本報訊:中原大學商業設計系碩士班學生為了協助推展地區觀光，在課程老師黃文宗教授帶領下，發揮年輕人的創意與設計專業，針對彰化縣的「天空步道」、八卦山、彰化車站等景點，設計出融合當地文化與設計美感的文創觀光地圖、趣味桌遊等作品，連彰化縣文化局長陳文彬都伸出大拇指說：「讚」！中原大學商設系黃文宗教授表示，這門「當代設計潮流」課程原本是以介紹各國設計師作品為主，但在「設計必須結合實做」的理念下，四年前他帶著學生開始嘗試與不同社區或商圈合作，透過田野調查實地走訪，讓同學們將課堂所學實際運用在設計發想。黃老師表示：「除了設計實做，讓同學們的作品接受業主與實務的評論及意見，也是碩士班課程重要的一環！」在彰化縣文化局與縣議會的支持下，學生們紛紛發揮設計本領。李婉禎同學特別為八卦山的「天空步道」設計出兩隻可愛的吉祥物「史凱」與「雲寶」，「史凱」以當地常見的松鼠為造型，並加上天空步道作為頸飾，雲寶則是牠的小跟班。李婉禎表示：吉祥物不只可以運用在觀光導覽，更可發展文創商品。何瑞咖同學則是用擬人化的手法，將彰化的歷史古廟「元清觀」變身為溫柔委婉的「清姐」。何瑞咖說：「我很喜歡這裡莊嚴清美的氛圍，因此用「清」來構思這次的作品；希望清姐能帶動地方的觀光經濟發展。」崔平同學則是針對彰化火車站小西街區一帶，設計出多項文創明信片、導覽地圖、印章等商品，希望可以讓老街發展出新的生命力。李薔妮同學則改造現在最夯的桌遊「卡卡頌」，融入彰化著名觀光景點、讓遊戲結合觀光。黃文宗老師表示，四年多來，中原大學這門課程從宜蘭礁溪、大同鄉玉蘭園區、新北市十分車站到桃園市博愛老商圈，今年更來到彰化推展在地文創與觀光。歷年來課程發表的優秀成果，許多都成為實際發行上市的設計品。設計學院院長陳其澎表示，中原大學擁有豐沛的設計能量，未來更希望可以結合桃園市政府的力量，一起推展在地觀光，讓桃園發展成一個更美好、更文創的都市！