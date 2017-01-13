



民視鳳凰藝能結合民視八點檔「嫁妝」中徐亨演出的深夜食堂麵攤老闆的角色，推出「阿強師手打麵」搶攻速食麵市場，徐亨表示自己也是在拍攝嫁妝的時候學會如何煮麵，在拍攝時所有醬料、小菜都是真的來，讓他從中學了不少的技巧，讓只會煮泡麵的徐亨在成為「阿強師手打麵」的代言人，之後特別下麵給老婆試吃，笑說和老婆對產品都很有信心，一定會大受歡迎。先前負債的部份徐亨也表示因為現在自己都有努力的償還，現在只剩下銀行貸款的部分，相信很快就能「無債一身輕」。

徐亨今天召開新產品「阿強師手打麵」記者會，邀請藝人好友王燦、蘇晏霈、郭亞棠、陳妍安、陳謙文、余政鴻、紅毛來站台，眾人從中午11點就開始叫賣，高人氣也吸引許多粉絲一次就訂下3、4箱，業績強強滾。徐亨笑說當初要他接下「阿強師手打麵」代言人的工作時，他連代言費都沒談就一口答應，除了因為食品是以他的角色名稱命名以外，他也感恩公司讓他一路從風水世家、龍飛鳳舞、嫁妝和春花望露都有演出，一連四檔都讓他有工作，在債務上都能好好的償還，所幸現在除了代言人的收入，還有販賣產品的抽成，讓他開心表示真的收獲滿滿。

徐亨先前一共經過3次生意的挫折，從第一次做幕後工作賠了幾百萬；第二次拍攝連續劇「天地良心」也賠2千多萬，到第三次網路電視台「劇亨娛樂網」的億以上慘賠，怨嘆自己所有賺的錢都陪在生意失敗上，讓他深刻發現自己真的不適合做生意，而且自己因為吃素又不煙不酒的關係，不擅長應酬，所以現在就選擇安分的當員工，說除非現在有貴人相助，不然不會再輕易的再做生意了。

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『新聞來源／Wow!NEWS新聞網』