【中央網路報】

聽孩子說，勝過對孩子說/時報出版聽孩子說，勝過對孩子說》如何讓孩子成為「百科全書」跟女孩們一起看書，我非常鼓勵她們提問，因為很多問題都是從「為什麼」中得到解答，但是孩子嘛，有時候覺得問「為什麼」非常有趣，所以不管她們懂或不懂，她們都會一直問：「媽媽，這是為什麼呢？」問話時的她們仰著頭，一雙眼睛水汪汪的，透著楚楚可憐，所以即使我知道她們是在惡作劇，我還是會耐心回答她們。除了接收她們所有的問題外，我還讓她們去發現生活中所有的問題，我會盡一切可能去協助她們，幫她們解惑，也因此，女孩們時常有問題都會找我，我會利用圖書和網路幫助女孩們解決難題。某天我去學校接女孩放學，她一臉焦慮地看著我說：「媽媽，你快看，我們學校門口的這些金桔都快要死掉了。」我放眼望去，平日裡綠意盎然的金桔樹葉子布滿了白色斑點。大女兒擔憂地問我：「它到底怎麼了？」「會不會是太渴了，它需要澆水吧？」「早上剛下了一場雨呀。」女孩跑到金桔樹前確認：「媽媽你看，這泥土還是溼的，葉子上還有水滴。」我也疑惑道：「難道是下雨讓它的土壤變得太潮溼了？」女孩心疼地撫摸著葉子：「真的好可憐喔，它看起來像是生病了，我們要想辦法救救它，媽媽，我們快點回家，你幫我查資料好不好？」女孩拖著我的手就往家裡跑，然而當我們回到家時，碰巧有朋友來訪，女孩拉著我的手：「媽媽，你先幫我查資料嘛，好不好、好不好？」「媽媽要先招呼客人，我先去煮咖啡，你要不要來幫忙？」大女兒嘟囔著發起了脾氣：「如果不趕快找到它的病症，那棵樹會死掉的！」我突然想起我曾經買了植物和動物的百科全書給女孩，我提議：「寶貝，你之前不是在書店裡挑了好幾本的﹃百科全書﹄嗎？你要不要去查看看有沒有關於金桔的？」「可是那本書很厚哎，要怎麼查？」「那本書有目錄呀，你可以從目錄中找到金桔的介紹，就像查字典那樣，找到相對應的頁碼就可以了。」「好主意！謝謝媽媽！」女孩眼見答案即將揭曉，她迫不及待地跑向書房，沒多久，女孩又跑出來：「媽媽，那本百科全書裡找到的金桔樹，只有介紹它生長的環境，沒有說它生病了應該怎麼辦呀？」「寶貝，你還記不記得，媽媽有一次去幫倩倩阿姨搬家？」「記得呀。」「那回媽媽不是從他們家搬回了很多的書？我記得裡面除了漫畫，還有一些怎麼照顧植物的書，那些書在書房最下方的格子裡，你去找看看。」「好！」當初幫好友倩倩搬家時，有很多書她都棄之不要了，她們家珍藏的書如同大千世界，各種類型皆有，愛書如命的我把那些書搬回來，將適合自己的一些擺放大的書架中，其餘的書則置放在書櫃下方。「找到了！」女孩歡喜地抱著一本厚厚的書跑出去，她一屁股坐進沙發裡，開始迫不及待地找方式。前來做客的朋友此時也不閒著，加入女孩「拯救金桔樹」的行列中，不久，女孩就從厚厚書中的索引中找到了金桔樹的相關介紹，終於讓女孩找到了方法，原來金桔樹葉的白斑是因一種名叫若蟲的害蟲引起的，蟲體分布在樹幹及枝條中，因為它們的取食危害，才會讓金桔樹的樹葉呈現白色斑點。女孩從書裡查到了如何防治的方法，她很認真地記在筆記上，說要明天交給老師處理。朋友看著還在記錄筆記的女孩，感慨地說道：「她真的好乖巧，會關心植物喔。」朋友臨行前，還特別祝福女孩：「你不要太擔心了，阿姨相信那些金桔樹一定會好起來的。」此後，每每我去接女孩放學的時候，我都會停留在那排金桔樹前駐足，觀看它們綠葉上是否有斑點，查看它們的土壤狀態，而最近呢，樹上掛滿了深綠色的小金桔，待秋天來臨時，它們會慢慢披上橘色彩衣，成為點綴學校的一道風景，更是點亮女孩嚮往善良和求知的一盞燈火。有了這次的金桔樹事件，我鼓勵女孩們發現問題的態度依舊不變，但我不再是她們的字典，我希望她們可以以自己之力，去發現問題，同時也可以找到解決問題的方法。長久以來，都是我一直提供答案給女孩，女孩怎麼可能就此甘願謝謝我這個現成的答案機器呢？某天晚上，女孩問了我一個問題：「媽媽，你知道八大行星距離太陽，從遠到近的順序是什麼嗎？」如果問我文學，我或許能說出一二三來，但是我跟這八大行星真是不太熟悉，我只能跟女孩說：「真不好意思，我不知道哎。」「哇，媽媽居然也有不知道的問題！」大女兒聽到我的回答覺得很震驚，表情是既懷疑又興奮。小女兒貼心地維護我：「不會的，媽媽什麼都會。」我笑著看小女兒：「妹妹，媽媽這一題真的不會。」小女孩一臉難過地安慰我：「媽媽你不要難過，這題真的太難了，連我也不會。」我被小女兒的安慰弄得頗溫暖，此時大女兒也說：「沒關係！我們學校的圖書館有這類的書，我明天去找答案。」隔天女孩回來，興沖沖地跟我分享她找到的答案，其實在此之前，我也偷偷做了筆記，知道了它們的順序，可是為了避免我忘記，我把它記在便利貼上，放進我圍裙的小口袋裡，但是女孩全憑著她的記憶，就將圍繞距離太陽從近至遠的八大行星全都背了出來。我給女孩拍手：「哇，姐姐，你真的好棒喔，怎麼這麼快全都記得？」「因為你不會嘛，我想回來告訴你。」「所以你也算是我的小老師嘍。」「媽媽，你真的願意讓我成為小老師喔？」大女兒仰頭看著我。大女兒眼神中散發出來的光，其實就意味著她願意放棄我這個「答案提供機」，而我一直以來，也在等待讓她們自由去向問題挖寶的機會不是嗎？我立刻很認真地向她點頭：「你好，小老師，以後請多多指教。」直到現在，女孩們依舊保留著探險家的精神，發現問題的時候還是會忍不住問我，她們問的問題，我大部分都會，但是我還是會故作無知狀：「那是什麼？真可惜，我不是特別清楚，你們告訴我好不好？」女孩們果真沒有放棄，她們絞盡腦汁地去找問題的答案，更棒的是，她們不是照著課本解釋，她們會將書中的介紹自動轉換成日常生活的語言，將它們變成白話文再解釋給我聽。尋找問題，發現問題，最終去解決它，而我們大人，雖需要偶爾「裝不懂」，但對於知識的渴求要比孩子們更加豐富，當她在講解的時候，我們才不只是唔唔地點頭而已。聽到問題解釋得不詳盡之時，我們可以舉手提問：「請問這裡真的是這樣的嗎？」而當她們流利地表達完，也請不要吝嗇讚美的語言和拍到手心發紅的掌聲喔。本文節錄：【聽孩子說，勝過對孩子說】一書作者／王雙雙作者、編劇。江蘇人，現居臺北。2007年開始創作小說，出版小說逾十部，以半夏及重光的筆名出版小說，作品包括《彼若盛花》、《七年》、《好姑娘永垂不朽》、《最好的時光遇見你》、《半島微光》等。2011年任職編劇，跟隨老師至上海寫過一本電視劇。2011年任職可米國際。參與創作劇本《安室愛美惠Ⅱ》、《終極一院》、《終極遊俠》、《櫻桃小丸子》（真人版）故事發想等。2013年參與校園短劇《校園瘋雲》。2015年創作劇本小說《以愛之名》，反映家庭暴力事件。2015年成立創辦悅讀趣，推廣閱讀及寫作。