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擺一桌絕妙的宋朝茶席/時報出版擺一桌絕妙的宋朝茶席》給宋朝茶具加官晉爵宋朝人喝茶的方式和我們不一樣，使用的茶具當然也和我們不一樣。南宋有一位審安老人為當時常用的所有茶具列了一份清單，共計十餘種，分別是：韋鴻臚、木待制、金法曹、石轉運、羅樞密、宗從事、漆雕祕閣、陶寶文、湯提點、竺副師、司職方、胡員外。看起來好怪異，全是官銜。「鴻臚」即鴻臚寺卿，相當於外交部禮賓司長；「待制」即殿閣待制，屬於御前顧問，相當於國策顧問；「法曹」是地方法官，相當於法院院長；「轉運」即轉運使，相當於省長；「樞密」即樞密使，相當於國防部長；「從事」是刺史的幕僚，相當於市長祕書；「祕閣」即祕閣修撰，是高級官員的文學加銜；「寶文」即寶文閣大學士，是更高級的文學加銜；「提點」即提點刑獄，相當於警政署長；「副師」是軍中副統帥，相當於副司令；「職方」即職方司郎中，相當於總參謀部參謀。這些官銜前面還有韋、木、金、石、羅、宗、漆雕、陶、湯、竺、司等字，那都是姓。將姓置於官銜之前，明顯是對長官的尊稱，類似於現在稱呼人家「韋司長」、「木顧問」、「金院長」、「石部長」、「湯署長」......愈說愈怪異了，一堆茶具竟然被加官晉爵，它們究竟是什麼樣的茶具呢？看看審安老人在後面的解釋就知道了。「韋鴻臚，不使山谷之英墮於塗炭，子與有力矣，上卿之號，頗著微稱。」原來韋鴻臚韋司長就是一個籠子，烤茶時用的籠子。點茶不是得有茶粉嗎？茶粉不是用茶磚磨出來的嗎？要想把茶磚碾磨成細細的茶粉，首先必須保證茶磚是乾的，沒有一丁點兒潮氣。怎樣才能讓茶磚沒有一丁點兒潮氣呢？烤一烤嘛！為了烤得均勻，為了不讓茶磚直接碰觸到炭火，就得用一個竹籠子把茶磚裝起來烤。那為什麼把這樣一個竹籠子叫做「韋鴻臚」呢？因為諧音—韋鴻臚，圍烘爐也，茶籠圍著熱烘烘的炭爐，故名韋鴻臚。「木待制，秉性剛直，摧折強梗，使隨方逐圓之徒不能保其身，善則善矣，然非佐以法曹，資之樞密，亦莫能成厥功。」秉性剛直，能摧毀堅硬的茶磚，不過要是沒有法曹和樞密幫助的話，單靠木待制自己的力量是不能把茶磚變成茶粉的。大家猜猜這個木待制是什麼茶具？答案是木杵。木杵可以把茶磚搗碎，但是不能把茶磚變成茶粉，還需要茶碾和茶羅的幫助。木待制者，木呆子也，木杵像魯莽的人一樣，直來直往地往下衝(舂)，豈非木頭呆子？所以這裡還是以諧音和擬人的手法來命名茶具。「金法曹，柔亦不茹，剛亦不吐，圓機運用，一皆有法，使強梗者不得殊，軌亂轍豈不韙歟！」原理同上，還是諧音，金法曹即金法槽。把搗碎的茶磚放進槽裡，來回碾壓，軟葉滲不進去，硬梗濺不出來，用它能把碎茶碾得更碎，把細末碾得更細。很明顯，金法槽就是茶碾。何謂「法槽」？就是按照宮廷式樣製造的茶碾。金法槽即為仿照宮廷式樣用黃金打造的茶碾。范仲淹〈鬥茶歌〉云：「黃金碾畔綠塵飛，碧玉甌中翠濤起。」這裡的黃金茶碾可不是藝術上的誇張，在宋朝是實有其物的。黃金性質穩定，很難氧化生鏽，用它碾茶，茶裡不會混入金屬物質。「石轉運，啖嚅英華，周行不怠，雖沒齒無怨言。」這裡說的是茶磨。茶磨用兩層磨扇做成，下層固定不動，上層轉動不休，兩層之間是密密麻麻的磨齒，用強大的摩擦力將茶碾成細細的粉末。天長日久，磨齒漸漸地磨平了，但是人家無怨無悔，從來不抱怨。簡而言之，韋鴻臚、木待制、金法曹、石轉運、羅樞密、宗從事、漆雕祕閣、陶寶文、湯提點、竺副師、司職方、胡員外，分別是烤茶的籠子、搗茶的木杵、金鑄的茶碾、石雕的茶磨、用絲布和竹片捆紮的茶羅、用棕毛做的茶帚、刷了紅漆的木製茶托、陶瓷的茶碗、燒水和點茶用的提梁鐵壺、竹子做的茶筅、茶事結束時用來擦拭茶具的那塊四四方方的絲布，以及用葫蘆做成的水瓢。我的天，喝個茶而已，居然需要這麼一大堆稀奇古怪的茶具！可見在宋朝喝茶，絕對不是一件簡簡單單的事。本文節錄：【擺一桌絕妙的宋朝茶席】一書作者／李開周1980年生，河南開封人，青年學者，《南方都市報》專欄作家，曾在《新京報》、《中國經營報》、《世界新聞報》、《羊城晚報》、《中國烹飪》和《萬科周刊》等媒體開設專欄。著有《過一個歡樂的宋朝新年》、《吃一場有趣的宋朝飯局》、《歷史課本聞不到的銅臭味》、《民國房地產戰爭》等。