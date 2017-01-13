



嗓音總是充滿溫暖力量的情歌天后：坣娜，去年在主動表達想為門諾基金會從事公益活動募款的念頭，於是有了公益單曲「陪你」的合作開始；之後更催生出1月21日（六）將於ATT SHOW BOX舉辦的公益演唱會。而歌壇新生代創作樂團：嘴哥樂團，在得知前輩這項義舉後，也決定擔任開場獻唱「Don't Really Care」與「同類」一起投身公益！

嘴哥樂團的主唱：阿倫說：「從我們開始聽國語流行歌曲開始，坣娜姐的歌聲就曾經陪伴我們一段很長的時間。這次能共襄盛舉参與演出，不僅讓每位團員感到榮幸；連我們的長輩也都很興奮！我們知道坣娜姐自己有陪伴失智症母親7年的經歷，而這次公益演出則是要為門諾基金會募款籌建老人長期照護的服務中心，很開心能夠在這場演唱會上以表演的方式來做公益，為社會盡一份心力，對我們來說是非常不一樣的體驗。」

新的一年除了首登公益演唱會擔任開場；嘴哥樂團更首登流行流行雜誌，擔任「COOL流行酷報」的封面人物。團員們都興奮地到處講：「這是我們第一次上雜誌封面，我們都非常興奮，而且還是2017年的一月號，新年就有好的開始！」

團長大頭接著說：「雜誌訪談一開始我們先表示不擅長言談，但沒想到竟然談了1個小時，訪問中途還暫停讓攝影師換相機電池，後來才知道我們是談最久的一組！」他加碼爆料說：「拍攝照片時，嘟嘟還一直模仿王大陸口誤的年『大平台』，試圖讓大家一起笑場！」

鼓手小安在2016年10月因為另有人生規劃離開嘴哥樂團，讓嘴哥樂團重新回到4人編制。但團長大頭預告：「這次新專輯的內容會是嘴哥樂團的大突破，我們會把以前沒試過的元素加入，音樂上會讓樂團感重一點，絕對能讓歌迷朋友耳目一新！不過因為距離上一張專輯的時間蠻近的，所以時間上會比較緊湊，目前正在密集趕工中，我們會用心製作好作品給大家欣賞！」

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『新聞來源／Wow!NEWS新聞網』