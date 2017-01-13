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過一個歡樂的宋朝新年/時報出版過一個歡樂的宋朝新年》宋朝人的年貨清單在宋朝過年，需要購買的年貨還真不少。《武林舊事》第三卷有一節〈歲晚節物〉，羅列了一大堆年貨清單，不妨抄錄如下：臘藥、錦裝、新曆、諸般大小門神、桃符、鍾馗、春帖、天行貼兒、金彩、縷花、幡勝、饋歲盤盒、酒簷、羊腔、果子、五色紙錢、糝盆、百事吉、膠牙餳。「臘藥」是臘月初八那天製造的各種藥材，可供過年時浸泡「屠蘇酒」，所用藥材包括大黃、桔梗、防風、白术、虎杖、烏頭、甘草、金銀花等。臘月初八為佛陀成道節，古稱「臘日」，據說在這天加工的物品不受蟲蛀，保質期長，因此宋人多在臘月初八製作臘藥、釀臘酒、燻臘肉、醃臘魚，以備過年。今日北京地區在臘八那天有醃「臘八蒜」的習俗，也是因為老年人相信臘八醃菜不易壞的緣故。「錦裝」即新衣服。《東京夢華錄》云：「正月一日年節，......小民雖貧者，亦須新潔衣服。」可見宋朝新年和今天一樣，無論貧富，都要換上新衣服。「新曆」即新曆書。宋代曆書由朝廷頒行，詳載一年節氣與吉凶宜忌，每到年尾，必須扔掉舊曆，換上新曆。據《宋史．禮志》，大臣曆書一向由皇帝賜給，民間則享受不到這一待遇，只有去市場購買了。「門神」、「桃符」、「鍾馗」、「春帖」、「天行貼兒」，這些都是過年時裝飾大門的物品，類似今日的年畫，但比年畫要複雜，本書第六章會詳細解釋，此不贅述。「金彩」是用絲綢和彩紙剪紮而成的長條狀裝飾物，除日那天懸掛在大門之上和廳堂正中，類似今日臺灣的 「結綵」。「縷花」是將綢布和彩紙剪成花朵形狀，過年時插在頭上。「幡勝」和縷花相似，但不是花朵，而是蝴蝶、飛蛾、燕子、雄雞等動物造型，過年時也要插在頭上。另外加工幡勝的材料不僅僅是綢布和彩紙，還有金屬幡勝，如錫幡勝、銀幡勝、金幡勝等。據《夢粱錄》所載，每逢年尾，宋朝皇帝會賜給大臣金銀幡勝，供新年和立春時配戴。老百姓無此福利，假如家中沒有巧手媳婦，自己做不出來，就只有去市場上購買了。「饋歲盤盒」是一種容器，一般為紅漆木盤，上面有蓋，蓋子上刻著「吉慶有餘」之類的吉祥話。宋人過年有饋歲習俗，即親朋好友之間互相饋送年禮，為了美觀，所送的年禮就要用饋歲盤盒盛放。「酒簷」也是一種容器，用來盛放年酒。說穿了，酒簷其實是造型美觀的紅漆木桶，有蓋、有提梁，提梁上還罩著一層小小的木製屋頂，看上去就和卡通版的小亭子相似。用這種容器饋送年酒，比較喜慶，也比較有面子。「羊腔」即腔羊，意思是去除了羊皮和內臟的整隻羊。事實上，宋人過年並不是只買羊肉，還會買豬肉、兔肉、狗肉和魚、蝦之類。牛肉常被官方禁止，但是用牛肉過年的老百姓為數並不少。宋神宗熙寧十一年(一○七八年)，蘇東坡在黃州過年，就曾與鄰居合夥宰殺一頭缺了腿的耕牛。「果子」指的是各種水果、乾果以及蜜餞。「五色紙錢」即臺灣人所說的金銀紙，新年祭神時必不可少。「糝盆」其實就是炭火盆。春節天寒，需要用炭火取暖，但取暖完全可以用爐子，幹嘛要用盆呢？這和宋朝風俗有關：除日當晚，小孩守歲，院子正中或者廳堂門口要放一個火盆，盆中貯炭，從吃年夜飯時燃著，要一直燒到天亮。早在中古時期，除夕盛行「庭燎」，即在院子裡的空地上燃起一堆明火，讓小孩子往火堆裡扔竹竿，在火苗的炙烤下，竹竿不停地爆開，發出劈劈啪啪的聲音，據說可以驅鬼。宋朝火藥技術發達，鞭炮已普及，不用再往火堆裡扔竹竿。另外宋朝人多地少，住房吃緊，普通市民臨街建房，宅基逼仄，連廁所都不捨得建造，更談不上院中空地，無處可以庭燎。如果在房間裡庭燎，房高一丈二，火苗一丈九，非把屋頂燒穿不可。為了安全，同時也為了經濟實用，聰明的宋朝人將庭燎改為糝盆，將龐大的火堆縮減為盆中的炭火。「百事吉」是宋朝人過年時在餐桌上擺放的一種利市：將柿子、橘子和柏枝放到同一個盤子裡，先將柏枝折斷，再依次掰開柿子和橘子，是為「柏柿橘」，寓意「百事吉」。但是古代的水果保鮮技術相對落後，在寒冷的北方，柿子和橘子未必總能買到，於是聰明的市井小販又在過年時推出「百事吉結子」：在綢布上繡以柏枝、柿子、橘子，打成中國結，賣給老百姓，到了吃年夜飯的時候，全家人一起解開這個結子，再掛到房梁上，同樣能得到「百事吉」的好兆頭。「膠牙餳」即煎熬成半固態的麥芽糖，顏色焦黃，氣味芳香，剛入口並不甜，可是愈嚼愈甜(膠牙餳中殘留的澱粉在唾液澱粉酶的作用下完全轉化為麥芽糖)，是小孩子守歲時必備的宵夜零食。本書第三章〈祭灶〉已經提到過這種小點心，這裡再提一次，意思是祭灶和採辦年貨均離不開膠牙餳。以上清單當中，衣服、肉類、果品、門神、金彩和金銀紙也是我們現代人過年要辦的年貨，但是桃符、幡勝、糝盆、酒簷和百事吉放到今天就顯得頗為稀罕了。幸好讀者諸君有本書在手，輕鬆掌握這些稀罕物品的來龍去脈，到了宋朝絕對不至於瞠目結舌。本文節錄：【過一個歡樂的宋朝新年】一書李開周1980年生，河南開封人，青年學者，《南方都市報》專欄作家，曾在《新京報》、《中國經營報》、《世界新聞報》、《羊城晚報》、《中國烹飪》和《萬科周刊》等媒體開設專欄。著有《吃一場有趣的宋朝飯局》、《歷史課本聞不到的銅臭味》、《民國房地產戰爭》、《祖宗的生活》、《千年樓市：穿越時空去古代置業》、《食在宋朝：舌尖上的大宋風華》等。