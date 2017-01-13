



中視《飢餓遊戲》特別企劃邀請三對藝人夫妻前去宜蘭進行錄影，分別是：「侯雅蘭」的侯昌明和曾雅蘭、劉畊宏和王婉霏、蕭景鴻和MEI，三對夫妻將上演「夫妻本是同林鳥，飢餓來臨各自飛」的戲碼。該集三位人妻重口味竟大玩「換夫」讓三位老公妒火上身，侯昌明更飆罵曾雅蘭要潔身自愛，而孫協志在旁一個人慘被笑是孤單老人！

關卡開始前進行分組時，三位人妻得知必須被迫「換夫」不能和自己老公一組，曾雅蘭聽到後立馬跑去黏住王仁甫，讓侯昌明趕緊拉開老婆不悅地說：「我這個老婆不知道在興奮什麼！」，而王婉霏則很興奮地拉著許孟哲說：「我要選小鮮肉」，讓三位老公看得不是滋味。當分組結束卡時，孫協志看到三對夫妻不是按照組別而是依然肩並肩站在一起，被閃到不悅的他說：「我知道平常你們都一對一對走在一起，但是拜託我們已經分好隊了，三位人妻可不可以多關愛自己的組員」，王仁甫則語重心長地說：「因為我們回家都有人陪，但孫協志沒有啦！所以我們要多陪他，不然他會很容易想到過去！」，眾人狂笑他是孤單老人。

第一關卡各組成員間就有親密互動，讓三夫妻各自看得火冒金星，尤其劉畊宏和侯昌明更是醋意指數飆高，王婉霏那一組抽到的是必須互相從背後操作肢體讓隊友猜謎語是什麼，王婉霏竟被侯昌明操作做些害羞的動作，讓她的臉紅得不得了，而丈夫劉畊宏在旁妒火上身地說「這什麼動作啊！」；而侯昌明也好不到哪去，曾雅蘭這組三人必須大玩「三貼」，三人緊密貼在一起操縱大筷子夾起玩具鴨，曾雅蘭則很開心地喊著我要站中間，還一臉享受樣地趴在王仁甫背上，讓侯昌明在旁忍不住說：「曾雅蘭麻煩妳潔身自愛一點，這集發她根本就是來享受嘛！」，王仁甫還補槍說：「我現在才發現雅蘭姐身材好好喔！」，侯昌明在旁更氣到說不出話來！孫協志笑得合不攏嘴地說好險我是單身比較自由。



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