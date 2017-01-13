【中央網路報】

（西蒙．德．普雷與收藏家羅伯特．托梅（Robert Tomei）在菲利普斯辦公室。拍攝者：Richard Grassie）他是第一個在蘇聯鐵幕舉辦拍賣會的拍賣師他是第一個將平價大眾商品帶進拍賣會的拍賣師他是第一個站著拍賣的拍賣師他是第一個橫跨歐美亞洲的拍賣師……前蘇富比拍賣行歐洲區主席全球第三大拍賣公司菲利普斯（Phillips de Pury & Company）創辦人兼前老闆美國Bravo藝術家實境選秀節目「藝術新秀生死鬥」（Work of Art）共同主持人西蒙．德．普里（Simon de Pury ）擁有貴族頭銜，渾身上下散發瑞士銀行家的尊貴氣質，但敢於顛覆傳統，拍賣台上精力充沛、唱作俱佳的表現，為他贏得「拍賣界的米克．傑格」稱號。他將神祕的藝術品拍賣會搬到眾人眼前，有時像蒙地卡羅賭場、有時像維多利亞時尚秀；從古典畫作、前衛雕塑，到「陪李奧納多走紅毯」，無所不包、無所不賣。而且不僅是西裝筆挺站在拍賣臺上，作者還曾深入鐵幕進行會被共產黨抓去關的地下藝術拍賣會，以及單槍匹馬逼蘇聯公共博物館吐出納粹搶奪的猶太家族收藏品。在其創辦菲利普斯拍賣行時期，將拍賣行重點放在當代藝術領域，企圖在新興當代藝術、設計作品和攝影作品方面搶佔先機，並致力把藝術帶向大眾，破除高端與低端藝術的分野。他就像吹笛人，吸引電影明星、音樂家、運動員、基金經理人也和億萬富豪一起競標優秀的藝術品，並希望全世界的人都能關注藝術。現以倫敦為根據地持續從事藝術品交易，也為世界各地的重要藝術收藏家提供顧問服務。「我從事這項工作的唯一原因就是我單純地為藝術著迷。我希望每天都能看到優質的藝術作品，而這份工作就能滿足我這樣的願望，這也是其美妙之處。」──西蒙．德．普里（Simon de Pury ）宛如真實版《浮華世界》藝術品拍賣界實在太競爭。平凡人以為買個名牌包就能為身價鍍金，但對金字塔頂端的富人而言，名牌精品、時裝、珠寶，甚或豪宅不過是生活必需品罷了，為展現精神層次的藝術品一擲千金，更合乎尊榮身分。拍賣甚至是創造供需市場，畢竟擁有奇貨可居的收藏家太少；而這還只是賣家的部分。尋找出得起天價的買家、而且還要讓他們掏出錢來，更是考驗拍賣師的功力（有錢人沒你想得那麼大方）。這是一個美好與齷齪並存的世界；古老貴族與新暴發戶競價的世界；古典藝術與當代藝術較勁的世界；也是平凡小市民難以望其項背的世界。蓬門今始為君開，一起來一窺究竟吧。一部充滿懸疑、奢華、異國風情的真實冒險故事，藉由作者第一手經歷，引領讀者踏進高深莫測的藝術拍賣世界，詳細介紹蘇富比、佳士得兩大巨頭的背景，裡頭運籌帷幄的大人物。對於有心收藏藝術品或愛逛畫廊的人士來說，這也是一本極為出色的指南書。