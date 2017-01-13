麥田出版新書:叱吒歐美藝術市場的傳奇人物────西蒙．德．普里（Simon de Pury ）中央日報 (2017-01-13 20:56)
他是第一個將平價大眾商品帶進拍賣會的拍賣師
他是第一個站著拍賣的拍賣師
他是第一個橫跨歐美亞洲的拍賣師……
前蘇富比拍賣行歐洲區主席
全球第三大拍賣公司菲利普斯（Phillips de Pury & Company）創辦人兼前老闆
美國Bravo藝術家實境選秀節目「藝術新秀生死鬥」（Work of Art）共同主持人
西蒙．德．普里（Simon de Pury ）擁有貴族頭銜，渾身上下散發瑞士銀行家的尊貴氣質，但敢於顛覆傳統，拍賣台上精力充沛、唱作俱佳的表現，為他贏得「拍賣界的米克．傑格」稱號。
他將神祕的藝術品拍賣會搬到眾人眼前，有時像蒙地卡羅賭場、有時像維多利亞時尚秀；從古典畫作、前衛雕塑，到「陪李奧納多走紅毯」，無所不包、無所不賣。
而且不僅是西裝筆挺站在拍賣臺上，作者還曾深入鐵幕進行會被共產黨抓去關的地下藝術拍賣會，以及單槍匹馬逼蘇聯公共博物館吐出納粹搶奪的猶太家族收藏品。
在其創辦菲利普斯拍賣行時期，將拍賣行重點放在當代藝術領域，企圖在新興當代藝術、設計作品和攝影作品方面搶佔先機，並致力把藝術帶向大眾，破除高端與低端藝術的分野。
他就像吹笛人，吸引電影明星、音樂家、運動員、基金經理人也和億萬富豪一起競標優秀的藝術品，並希望全世界的人都能關注藝術。
現以倫敦為根據地持續從事藝術品交易，也為世界各地的重要藝術收藏家提供顧問服務。
「我從事這項工作的唯一原因就是我單純地為藝術著迷。我希望每天都能看到優質的藝術作品，而這份工作就能滿足我這樣的願望，這也是其美妙之處。」
──西蒙．德．普里（Simon de Pury ）
宛如真實版《浮華世界》
藝術品拍賣界實在太競爭。平凡人以為買個名牌包就能為身價鍍金，但對金字塔頂端的富人而言，名牌精品、時裝、珠寶，甚或豪宅不過是生活必需品罷了，為展現精神層次的藝術品一擲千金，更合乎尊榮身分。拍賣甚至是創造供需市場，畢竟擁有奇貨可居的收藏家太少；而這還只是賣家的部分。尋找出得起天價的買家、而且還要讓他們掏出錢來，更是考驗拍賣師的功力（有錢人沒你想得那麼大方）。
這是一個美好與齷齪並存的世界；古老貴族與新暴發戶競價的世界；古典藝術與當代藝術較勁的世界；也是平凡小市民難以望其項背的世界。蓬門今始為君開，一起來一窺究竟吧。
一部充滿懸疑、奢華、異國風情的真實冒險故事，藉由作者第一手經歷，引領讀者踏進高深莫測的藝術拍賣世界，詳細介紹蘇富比、佳士得兩大巨頭的背景，裡頭運籌帷幄的大人物。
對於有心收藏藝術品或愛逛畫廊的人士來說，這也是一本極為出色的指南書。
【中央網路報】
關鍵字：
下一則：東勢新種虎頭柑 香甜多汁年節搶市
其他生活新聞更多生活新聞
編輯首推
愛情物語女孩必讀
我是馬克
蔡康永
摘星工廠
熱門推薦
- 時尚保養
- 家電商品
- 精選分類
- 人氣商品
- 熱賣商品
NIKE 運動鞋．sb 運動鞋．asics 運動鞋．PONY 運動鞋．net 運動鞋．運動鞋 Nike．GUCCI 運動鞋．Eva 運動鞋．兩棲運動鞋．PANSY 運動鞋．Hello Kitty 運動鞋．CROSS 運動鞋．Nu 運動鞋．Adidas SUPERSTAR 運動鞋．RN 運動鞋．PLUS 運動鞋．PUMA 賽車運動鞋．adidas 兒童運動鞋．move 運動鞋．K-swiss 運動鞋．EST 運動鞋．潮流運動鞋．elite 運動鞋．運動鞋．keen 運動鞋．la new 運動鞋．lotto 運動鞋．旅狐運動鞋．NIKE 超輕量 運動鞋．ROYAL 運動鞋
喜帖內容全台語 網友大讚：好有親切感【NOWnews今日新聞】
高雄六龜凌晨發生規模4.1地震【中廣新聞網】
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報【中央社】
發燒雜誌更多
Cheers 快樂工作人
記住，人生只有3發子彈
畢業於台灣大學財務金融學系畢業的林宛靜，捨棄穩定的金融業飯碗，選擇在二十出頭的年紀創業...《詳全文》