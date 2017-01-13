



出道快20週年的動力火車，近日發行新歌加精選《動力火車20新歌duet精選》，除了擔任Hit Fm12月份的hito大台柱，日前更特地現身Hit Fm聯播網接受Elsa《HEY！MISS DJ》專訪，暢聊錄製新專輯的過程。

這次在新歌的琢磨上，動力火車的唱腔也從搖滾曲風轉變成鐵漢柔情，DJ Elsa一聽到新歌更稱讚他們倆這次有林宥嘉的Fu，尤秋興在一旁說：「第一次聽到有人這樣說欸！聽到的人都說像是費玉清！」惹得眾人發笑。而新歌之中的〈炸藥〉在錄製時，抒情的旋律也讓兩人陷入濃厚的情緒當中，除了歌詞說出他們的內心話，秋興更在錄音時鼻音越來越重，感觸湧上心頭，但為了追求更完美的作品，鼻音的部份沒有收錄在歌曲當中，讓DJ Elsa直呼實在太可惜了！

精選歌曲中也有收錄經典歌曲〈無情的情書〉，這首是動力火車首張專輯的第一波主打歌，除了讓兩人在當時受到相當大的矚目，也奠定了他們的「高亢風格」，也是他們每場表演中的必唱歌曲。而這首歌在最後面的一整段飆高音，竟然也是神來一筆才加入的！因為每次錄音完都會反覆去聽自己唱得如何，秋興就在某次隨性地跟著配樂中的電吉他哼唱，沒想到製作人劉天健老師馬上就說：「這樣不錯！把它好好唱出來！」也造就了1997年動力火車一開嗓就有石破天驚的迴響，但這首歌也讓兩人逗趣地說：「就是這首歌害我們之後的歌都要飆高音啦！」

18年前兩人曾和當時的師姐李翊君合唱一首〈痛〉，那時身為菜鳥又第一次跟女生合唱，兩人非常緊張，兩人還用女生的key演唱難度更高。而18年後已是老前輩的他們，竟然也透露跟師妹閻奕格合唱〈只願和你相愛〉時壓力也神大！兩人等待錄音時坐在沙發上，聽到先在錄音室裡配唱的閻奕格瘋狂飆高音，唱功十分了得，兩人苦惱：「她都唱成這樣了，我們等一下怎麼辦？」讓他們也拿出全力完成這首歌，使這首男男女對唱情歌的火花交鋒更加精采，DJ Elsa也評價這首歌在KTV演唱的難度應該相當高，若找到能夠演唱的對手要好好珍惜啊！

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『新聞來源／Wow!NEWS新聞網』