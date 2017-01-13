【駛進時光隧道．復古暖爐列車遊青森，燒酒魷魚乾賞雪景濃情】滔客 (2017-01-13 16:47)
>>更多列車介紹【此生必坐，春夏秋冬各有特色的限定列車】
向人們宣告著迎來寒天臘月的青森縣・津輕鐵道之「暖爐列車」(日文為:ストーブ列車)，已從1日起通車運行。每節車廂內設置有2處圓形暖爐，乘客可以邊眺望窗外雪景，邊將烤在暖爐上的魷魚乾當作下酒菜，美美地小酌一杯。
▲開始在津輕鐵道上行駛的“暖爐列車”。乘客們在首班列車上享用著日本酒及烤魷魚乾。
▲將煤炭加入圓形暖爐內的列車長等人。乘客們在一旁守望
該列車以南北方向往返行駛於津輕半島、全長20.7公里的津輕五所川原站至津輕中裡站之間，單程耗時約50分鐘。
帶著3歲孫子乘坐首班列車、來自神奈川縣綾瀨市的三堀健一郎(70歲)談到：「一直想著什麼時候能坐一次。搭上同班車的乘客之間，即使互不相識也是一團和氣，氣氛真好啊。」暖爐列車將運行至明年3月末。
本篇圖文來源/朝日新聞
文/攝影：福留庸友
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