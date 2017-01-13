曾雅蘭緊貼王仁甫 侯昌明怒罵：潔身自愛點NOWnews今日新聞 (2017-01-13 20:33)
《飢餓遊戲》特別企畫將邀請侯昌明+曾雅蘭、劉畊宏+王婉霏、蕭景鴻+MEI三對夫妻，他們將上演「夫妻本是同林鳥，飢餓來臨各自飛」的戲碼。而在節目一開始三位人妻就興奮的大玩「換夫」，讓一旁的正牌老公們看得怒火上身，侯昌明甚至怒罵妻子：「潔身自愛一點！」
進行分組時，三位人妻得知不能和自己老公一組，曾雅蘭就立馬跑去黏住王仁甫，讓侯昌明趕緊拉開老婆不悅的說：「我這個老婆不知道在興奮什麼！」；而王婉霏則興奮拉著許孟哲說：「我要選小鮮肉」，讓三位老公看得不是滋味。分組結束後，孫協志看到三對夫妻不按照組別，依舊肩並肩站在一起，讓他被閃到很不悅說：「我知道平常你們都一對一對走在一起，但是拜託我們已經分好隊了，三位人妻可不可以多關愛自己的組員」讓一旁王仁甫笑說：「因為我們回家都有人陪，但孫協志沒有啦！所以我們要多陪他，不然他會很容易想到過去！」笑翻全場。
其中一關卡，曾雅蘭這組必須大玩「三貼」，三人得緊密貼在一起操縱大筷子夾玩具，結果曾就開心喊著我要站中間，還一臉享受樣的趴在王仁甫背上，讓侯昌明在旁忍不住罵：「曾雅蘭麻煩妳潔身自愛一點！」，結果王仁甫卻補槍：「我現在才發現雅蘭姐身材好好喔！」氣得侯昌明在旁說不出話，害得孫協志笑到合不攏嘴，笑說好在自己單身比較自由。
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