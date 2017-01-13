▲蕭亞軒（中）錄製《愛最大》節目力挺同志，傳授同志獵豔術。（圖／愛最大提供，2017.01.13）

為了讓婚姻平權火種不滅，阿妹、Jolin、小S等藝人輪番在「愛最大YouTube頻道」錄製影片替同志凝聚力量，這次請來天后蕭亞軒傳授「同志暗示3步曲」，綜合身邊好友的經驗，教大家如何釋放愛的訊息，讓身邊的同性友人上鉤。

最簡單的，先從share食物開始增加彼此的溫度，「但要矜持，讓朋友幫你，你只是配合再配合。」招式2，準備一些熱絡小遊戲，先跟獵物的朋友玩，採聲東擊西的方式，再來偶爾跟「他」玩，進而了解個性，但重點是要輸！還有一招，相約在共同好友家看電影，最好是恐怖驚悚片，因為如果對方對你有好感，他就會保護著你看恐怖片！

▲蕭亞軒（中）在《愛最大》網路節目中傳授同志暗示3部曲。（圖／愛最大提供，2017.01.13）

另外愛最大頻道也推岀「健身第2課」，由最man型男Adam和陽光天菜李鎮宇，教大家如何練岀鎧甲肩，只要準備2個保特瓶裝滿水，照著Adam的教法，兩天1次每個動作3組，3個月後就能練岀漂亮的肩膀讓你穿衣服更好看。

▲陽光天菜李鎮宇（右）在影片中教授如何練出鎧甲肩。（圖／愛最大提供，2017.01.13）