「相信自己！相信訓練！相信隊友！相信教練！」秉持這四大「相信原則」，東山高中在13日以60比56，漂亮地扳倒地主高苑工商。

東山在第四節剩下5分鐘時還握有10分領先，但高苑在地主球迷加油下開始追分，洪楷傑帶頭搶攻，在最後讀秒階段將分數追近至僅有2分之差。

不過東山前鋒邱子軒今天可說是勢不可擋，倒數21秒左側切入漂亮放進2分，也鞏固東山勝局。

總計邱子軒全場拿下20分10籃板，賽後他表示能在對方球迷面前贏球相當開心，場邊不管是歡呼或是喝倒采對他都不會造成影響，全隊都是保持平常心：「相信自己！相信訓練！相信隊友！相信教練！」

東山教練廖覎鋕也在賽後表示每場球賽都沒有太過在乎對手是誰，而是努力在調整自己球員的狀況，除了邱子軒外，他也點名陣中2名高三後衛白曜誠、姜肇軒，表示這兩位球員都有很好的發揮，各司其職地帶領球隊。

東山前役面對南湖時也是從領先被逆轉，今日面對高苑，在分數逐漸被追上時，廖覎鋕不斷鼓勵球員：「這是你們人生中很大的歷練、不要害怕，去享受這舞台、享受這個過程，撐過這個壓力你就會進步！」

複賽進入倒數階段，各球隊都開始計算分組排名或者是外卡順位，對此廖覎鋕坦言自己還沒想到這麼多，目前就是想辦法贏下接下來每一場比賽。