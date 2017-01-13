▲小甜甜為了受傷的王少偉，特別使出「甩奶功」阻擋敵方。（圖／台視提供，2017.01.13）

小甜甜（張可昀）因好友王少偉受傷不便，在台視最新1集《綜藝3國智》特別義氣代打，挑戰遊戲「衝出好彩頭」。為了阻擋敵方，她特別使出「甩奶功」加上M字腿。讓張立東忍不住怒嗆：「我不想看『髒東西』啦！會長針眼。」笑翻現場所有人。

小甜甜為了阻擋敵方進入達陣區，特別用全力不停晃動上半身，使出「甩奶功」，加上M字腿式深蹲。更想試著變魔術轉移敵方張立東注意力，沒想到自己卻差點摔跤。張立東因小甜甜失去不少分後，氣的大罵：「我不看『髒東西』，這樣會長針眼，快把自己變不見啦！」

或許是玩得太嗨讓張立東意識不清，他竟脫口喊出和瑪麗是夫妻。連李李仁也馬上笑說：「真為我們家瑪麗覺得不值！」因為瑪麗長的甜美，所有人都照顧有加，有次她正愁不知能到哪放鬆腳，只見納豆二話不說立刻幫忙預訂按摩店，還大方向店家表示記自己的帳，讓她忍不住大喊：「納豆哥真的超Man！」。

▲張立東（右二）玩遊戲太嗨，竟說出和瑪麗（左）是夫妻。（圖／台視提供，2017.01.13）