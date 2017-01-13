SBL／撿回工作的李恩死命抓籃板 台銀還是7連敗NOWnews今日新聞 (2017-01-13 20:54)
本季最後一個星期造訪桃園中原大學，首戰就是剛換洋將的台灣銀行要挑戰止敗，但儘管「新」洋將李恩（Liam Mcmorrow）表現宛如猛虎出閘，台銀仍以62：71苦吞7連敗。
李恩日前先被富邦勇士解約，萬念俱灰之際獲得台銀工作，今天表現果然非常賣力，繳出13分、17籃板，當中有6個是進攻籃板，比裕隆全隊還多1個。
台銀前3節靠著外線火力與李維哲突圍與裕隆糾纏，但第四節進攻陷入困境，單節只得11分，無緣止敗。
裕隆洋將賀夫（Herve Lamizana）好整以暇攻下全場最高23分，另有8籃板與5阻攻，「男模」呂政儒射進17分。
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