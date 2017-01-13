仁寶迎向新的一年 今年營運拚轉佳中央社 (2017-01-13 21:10)
仁寶電腦董事長許勝雄（右2）在旺年會記者會表示，面對中美、兩岸充滿變數，仁寶已建立相當好的生產布局因應。仁寶電腦總經理陳瑞聰（右1）則指出，今年營運可望轉佳。中央社 106年1月13日
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