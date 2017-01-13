大樂透開獎中央社 (2017-01-13 20:53)
（中央社台北2017年1月13日電）第106004期大樂透今晚開獎。中獎號碼為19、25、27、21、38、14，特別號22。
實際中獎獎號以台彩公布為準。
關鍵字：
其他財經新聞更多財經新聞
編輯首推
蔡康永
摘星工廠
愛情物語女孩必讀
我是馬克
熱門推薦
- 時尚保養
- 家電商品
- 精選分類
- 人氣商品
- 熱賣商品
高功率無線網路卡．micro 網路卡．4G LTE 無線網路卡．USB 網路卡 d-link．3C 網路卡．11N 無線網路卡．乙太網路卡．天線 無線網路卡．USB 2.0 網路卡．giga 網路卡．ASUS 無線網路卡．usb 無線網路卡．行動無線網路卡．tenda 網路卡．外接式 網路卡．TP-Link 無線網路卡．有線網路卡．外接網路卡．外接 網路卡．epson 網路卡．USB 迷你無線網路卡．USB 網路卡 300Mbps．TP-LINK usb 網路卡．無線網路卡 EW-7811Un．d-link 網路卡．D-link 無線網路卡．無線網路卡 分享器．USB 100 網路卡．有線 USB 網路卡．USB2.0 網路卡
25年來首次下滑！蘋果把這家中國企業「坑」慘了……【北京新浪網】
終於找到一篇能看懂的關於比特幣的文章了【北京新浪網】
中辦國辦：支持各地區在房地產稅等方面探索創新【北京新浪網】
發燒雜誌更多
康健雜誌
吃辣能減重？９大「秘辛」一次破解！
為什麼有人無法吃辣，有人卻無辣不歡？吃辣可以訓練嗎？吃辣能不能減重？吃辣會不會傷胃？...《詳全文》