郭明良論文案 教育部還要實質審查中央社 (2017-01-13 20:54)
（中央社記者陳至中台北13日電）台大教授郭明良論文案，校方今天公布階段性調查結果，認定郭明良等3人「違反學術倫理」。教育部高教司長李彥儀說，為釐清外界疑慮，教育部會另組獨立小組進行「實質審查」。
教育部高教司長李彥儀表示，原要求台大在去年年底前完成調查工作，但現在仍只完成階段性調查，上週已行文台大，列入行政疏失。
台大今天召開校級教師評審委員會，副校長郭大維會後召開記者會指出，目前累積調查16篇論文，其中2篇撤稿論文已有初步結論，認定博士後研究員查詩婷、郭明良、林明燦等3人違反學術倫理。至於包括台大校長楊泮池在內的共同作者，責任還要再釐清。
包括教改論壇等教育團體，多次質疑由台大兩學院調查自家教授，難以說服大眾。李彥儀表示，各大學有自己的學術審查機制，基於尊重立場，因此還是會讓台大走完程序。
李彥儀說，教育部已邀請國內外相關領域的專家學者組成獨立的小組，除檢視台大的調查結果，也會進行「實質審查」，以釐清外界疑慮。
李彥儀說，在農曆年前就會將審查小組的成員召集開會，確定要如何「實質審查」，審查到怎樣的程度。1060113
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