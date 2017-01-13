【鍾志明 苗栗】

苗栗縣部分公車路線，近來傳出減班情況，影響居民的公共運輸，原因是縣內大專院校的學生逐年減少，專車的需求也消失，公車業者收益受影響，只能減少其他路線的班次來平衡收支，而位在苗栗縣頭份與造橋的兩所技職學院，都面臨招生數逐年減少的困境，學生減少消費自然減少，更讓以學生為主的周邊店家面臨了最冷寒冬。

候車民眾 黃小姐：「婆婆媽媽假使參加什麼活動，傍晚要趕回去煮飯啊，所以你沒趕到，要等一整個小時才有車班。」

三灣鄉民 陳秋蘭：「要回家要等很久，有一次等了1個多小時，12點15分去等，等到1點多車子才來。」

減班真的大不便，特別是倚賴公車運輸，往返南庄三灣到頭份購物，甚至是就醫的民眾，由於公車減班，導致居民生活作息全打亂，苗栗客運去年陸陸續續減少，竹南往返南庄班車22班次，導致居民不便，原因是本來可以挹注，客運收入的校園專車，現在全停駛了。

公車來了，學生三三兩兩下車，這是苗栗客運在育達科技大學校內的停靠站，只是這裡除了正常路線的公車停靠，原本每天還有17班往返的學生專車，每半小時到校接駁至竹南火車站，搭配往返後龍竹南的苗客班車，每天提供，至少30班次以上的載客服務，但去年開始專車停開，原因是搭車學生過少。

苗栗客運課長 唐順峯：「因為學生減少，基本班次也會受到影響，所以今年度上半年就開始，苗栗客運營運比較好的路線，新竹竹南南庄的路線，也有做了部分減班的計畫，當然這沒有辦法，因為它有這麼多的客源，苗栗客運一定會增加班次去服務，因為連成本都沒有，當然公司考量要節省，節省浪費，當然就會作減班部分的措施。」

少子化衝擊了大學招生，因為這兩年的學生受「虎年」衝擊，讓這一兩年的少子化更加嚴重，苗栗縣兩所大專院校，在約莫7年前開始受到衝擊，根據學校的統計，育達科大在學生最多時，學生數達到1萬2千餘人，目前大約僅5千餘人，而亞太創意技術學院，在前身親民工專時，學生數近1萬3千人，現在僅剩2千人左右，而學生人數減少，倚賴學生做生意的附近店家最有感。

看好學生商機，邱碧珠12年前，在校門口旁創業開早餐店，當時學校周邊的餐飲業者，早午餐商機相互區隔，商家更超過10家，如今店家僅剩4家，為了留住僅存的客源，早午餐現在都得經營才能有利潤，而僅剩的這幾家全都慘澹經營，只求個溫飽。

早餐店業者 邱碧珠：「7年前，7年前就開始，(學生)慢慢地(減少)，之前請兩個人(工讀生)，後來請一個人，到去年我就自己做，一個人就能應付，還可以休息，算客人數的話差不多超過百人，一天的人數 現在50個人，有時候可能沒有50個人。」

機車往往是學生最仰賴的交通工具，機車行老闆邱先生，在育達科大創立時，就選擇到校門前開機車行，由於附近僅有一家機車行，幾乎是獨門生意，極盛時期每年可以賣出百台機車，修車的話每天還得排隊，他常忙得沒時間休息，與如今的門可羅雀有天壤之別。

機車行業者 邱光華：「忙的時候大概可能一次來客人，就可能最多有10幾台(車在等)，更換零件做保養，可是現在就是久久來一台，真的是有落差，以前就是，(機車)從學校裡面的學生停車場，停到外面，包括後面的路基本上都是，快接近是停滿的，可是現在就變成說，以學校便利商店(離校門50公尺)為界線的話，大部分就是往下面停，要往靠近學校停，往外就零零散散的啦。」

原本應該停滿機車的校門口，如今空格頗多，少子化衝擊私立大學招生，也連帶影響周邊的店家及房東，原本以為校園周邊生意穩定，卻不敵少子化影響，讓商家大喊苦連天。