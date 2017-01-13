大樂透開獎中央社 (2017-01-13 20:52)
（中央社台北13日電）第106004期大樂透今晚開獎。中獎號碼為19、25、27、21、38、14，特別號22。
實際中獎獎號以台彩公布為準。1060113
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