【鍾志明 苗栗】

苗栗縣兩所私校育達科大以及亞太學院，都在今年面臨寒冬，早在6、7年前，少子化效應出現之前，兩校也都有因應與轉變，其中亞太從前身親民工專，轉型為以文創為主的，創意技術學院，學校開設陶藝、茶業，甚至是熱氣球飛行等課程，而育達則與竹苗在地產業結合，開設餐飲、時尚、3C，甚至是互聯網等新科系，希望透過與產業的綿密連結，創造學生的就讀意願。

他是來自新北市鶯歌的吳依臻今年大三，因為爺爺從事陶藝產業，他從小受到爺爺的耳濡目染，吳依臻決定延續爺爺的技藝，因此選擇到苗栗就讀，亞太技術學院陶藝系，為了是興趣也是傳承。

亞太創意技術學院陶藝系學生 吳依臻：「其實我們家裡就是比較偏，就是注重釉藥這部分，然後現在在這裡，學的是一些基本的功夫，然後去做這個東西，就是會比較多變、多樣化，不會再只是花瓶啊，我們現在學的可以是手捏的，或是一些比較特別多樣的。」

學生充滿興趣，但學校經營不像才藝班，需要足夠的學生支撐科系營運，106學年度開始招生名額減少，亞太技術學院有17科系面臨停招，原本更傳出去年9月學校就要退場，不過現在有經營物業管理聞名的財團接手校務，學校也表示接下來將改名轉型，讓學校大換血。

亞太創意技術學院代理校長 吳文濱：「(學校)這樣一個轉型，一個過程上來講的話，那的的確確，我們就是要去創造，一種所謂的，人有我無(人無我有)的這樣的一個差異化，以及人有我強的，這種所謂的領頭羊的，這樣子的一個能量，那這樣子才對於學校未來整個的一個生存，乃至於到發展，它所需要的一個競爭能力，這樣子的一個養成。」

學校表示，預計年初學校就會改名，除了日間部的觀光餐旅系，其餘文創科系都將轉為進修部或停招，而日間部則新設物業管理，航空服務、建物安全三個新的科系，而位在造橋的育達科大，一樣面臨招生數急降問題，學校雖在7年前陸續轉型，但招生數受到內外在因素影響，今年也將面臨寒冬，學校積極與業界合作，像是餐飲或資訊都與業者合作，學校積極布局，希望撐過虎年入學的少子化寒冬，招生情況就能慢慢復甦。

育達科技大學校長 陳建勝：「現在是在這個動手做的市場，所以我就以我們這個轉型為概念，簡單說明一下，目前我們學校是以觀光休閒，文化創意、健康生活，為三個重要的發展主軸，我們重要是培育呢，培養這個優質服務的專業人才。」

兩所學校都以在地結合作為轉型思考，希望創造畢業即就業的成果，只是多數學生，還是會以都會學校作優先考量，兩所苗栗縣內的私校，如何破除學生迷思，或許就能凸顯本身的特色，創造就讀的意願。