景氣寒冬，苗栗縣許多社福機構愛心募集物資都十分缺乏，有善心人士就組成造型彩繪車隊，邀縣內獨老一起開車兜風，希望藉此號召更多民眾，關懷弱勢長者。

一對70多歲的老夫婦，因早年喪子，兩老孤苦無依，阿婆還罹患重度憂鬱症，在志工攙扶下緩緩坐上禮車，重溫55年前新婚坐禮車的喜悅，讓她十分開心。

長者 劉玉招：「(有開心嗎？) 有，謝謝大家關心，(以前有坐過這種車？) 有啊！我結婚也是坐禮車。」

車隊召集人表示，平時車友們就常為弱勢團體，募集愛心物資，這次共發動11輛彩繪造型車，為苗栗縣獨老募集愛心年菜基金。

車隊召集人 廖家豪：「主要我們這次就是用禮車的部分，來呈現這次年菜的造勢活動。」

華山基金會苗栗縣站長 杜靜容：「要找到891位的認養長輩的助養人，因為一個老人家一個月的認養金是1250塊錢，包括了我們送年菜，端午節、中秋節，還有平常的服務。

華山基金會今年因經費不足，導致南庄站被迫撤站，車友希望能募集到150萬元協助南庄站復站，基金會也安排書法名家現場寫春聯，幫忙募集發票，希望拋磚引玉號召更多善心人士，一起關懷獨居長者，讓他們也能安心過個好年。