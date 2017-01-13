【陳文霖 屏東長治】

近幾年來客家愈來愈受到重視，許多活動現場常常能聽到有人演唱客家歌曲，像是屏東縣長治消防分隊的暮年晚會，主辦單位為了凸顯在地客庄的特色，節目特地安排了兩段客家歌舞的表演，希望客家文化在常民生活中就能傳承下去。

夫妻二人身著藍衫，深情演唱客家歌曲「茶山姻緣」，為暮年晚會增添濃濃的客家風情。

警消隊員在台上忘情演唱「思戀歌」，台下則有義消隊員表演公背婆等傳統娛樂，讓民眾看到打火兄弟的深厚情誼，以及平常難得輕鬆的一面。

民眾 高耀光：「真的很精采，我們來參加很榮幸，真的他們平常這麼辛苦來打火，來救火。」

民眾 黃平女：「看到很好，不錯，大家很有創意。」

德協派出所所長 黃春雄：「很熱絡，很熱絡，然後大家有那種兄弟情。」

123開始。

義消隊員著裝比賽，看誰在最短時間內，將消防裝備穿著完成，這個比賽呈現的不只是平常的訓練成果，還讓民眾感受警、義消人員在執行火警勤務時，內心所承受的時間壓力。