交長見Uber高層 強調納管立場不變中央社 (2017-01-13 20:36)
（中央社記者陳葦庭台北13日電）交通部長賀陳旦今天接見Uber亞太區總監Damian Kassabgi，強調納管、納稅、納保險立場從未改變，只要Uber願意落地合法經營，願提供必要協助。
Uber條款4日上路，賀陳旦日前在年終記者會說，Uber已經寫信到交通部釋出善意，信中提到已與計程車工會對談、共乘對職業駕駛有利、願意有條件將相關資料提供政府等。
交通部表示，對於Uber將陸續與國內運輸業者合作之訊息表示樂見，台灣現在已有計程車客運服務業，同樣是透過網路科技及App進行乘客媒合與車輛派遣的服務，歡迎Uber依法申請計程車客運服務業，來提升國內計程車產業之經營效率。
交通部重申，要求Uber在台灣「納管、納稅、納保險」立場從未改變，會談過程中也再次提醒Uber，媒合派遣自用車載客，仍不被允許。
交通部強調，公路法修正案背後代表了廣大的民意基礎與社會共識，交通部嚴正執法亦是職責所在，沒有退讓空間，但重罰絕非目的，只要Uber願意落地合法經營，交通部樂意持續與Uber對談並提供必要之協助。
至於補足偏鄉公共運輸系統無法到達之處，Uber表達有意願投入，交通部表示，如果Uber確有投入偏鄉服務意願，未來當可因地制宜，研議納入私人運具共乘、分享，以較低的服務成本來滿足偏鄉公共運輸需求的可行性。1060113
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