晚間資訊報導前，先來關注一下明日的天氣。黑龍江東部、吉林東部等地有小雪，局地中到大雪；江南南部、華南大部、西南地區東部等地有小雨。

明日重要比賽:

04:15 塞維利亞 VS 皇馬 國王杯

09:00 灰熊 VS 火箭 NBA常規賽

09:00 雷霆 VS 森林狼 NBA常規賽

11:30 騎士 VS 國王 NBA常規賽

15:35 中國 VS 克羅埃西亞 中國杯

23:00 斯旺西 VS 阿森納 英超聯賽

23:15 巴薩 VS 拉斯帕爾馬斯 西甲聯賽

張呈棟1.5億轉會費成中超新標王 全球冬窗排第5>>詳情

在官方宣布張呈棟加盟球隊之時，河北華夏幸福並沒有公佈他的轉會費，據外界報導，張呈棟的轉會費達到了1.5億人民幣，成為了本土新標王。在全球冬季轉會排行上排名第5，排名第一的是轉會上港的奧斯卡。

寧澤濤轉業最快下半年辦妥 如何延續游泳生涯成疑>>詳情

針對網路傳聞，新浪體育從寧澤濤所屬的海軍游泳隊獨家了解到的相關情況如下：「他現在還沒有完全辦(專業)手續，根本沒有離開部隊，怎麼會出來這種事情？！辦完手續之後，他能夠過去嗎？不清楚，也沒有這麼簡單的這種事情。」據悉，海軍隊2016年度的轉業工作出現了延期：「本來是年底搞轉業，今年是三月份，那一般的情況下，他辦好手續都要下半年了。」

張呈棟堅決要給國安留轉會費 價格沒那麼離譜>>詳情

很多人都曾經勸過張呈棟，不如等到6月30日與國安的合同結束，以自由身離開，那樣完全可以得到一筆不菲的簽字費。但張呈棟表示：自己一直都非常感激國安、感謝羅寧董事長對自己的認可和幫助，包括自己2015年第二次留洋，國安能夠在有奪冠希望的情況下放自己去西班牙，自己都非常感動。所以，這一次自己即使要走，也一定要為國安留下一筆轉會費。

曝恆大國安爭搶墨西哥國腳 葡超射手身價千萬歐>>詳情

據葡萄牙媒體「dn.pt」報導，共有三家中超俱樂部有意引進墨西哥國腳前鋒希門尼斯，分別是廣州恆大、北京國安和河北華夏幸福，但沒有曝光相關報價消息。希門尼斯目前效力於葡超豪門本菲卡，他的評估身價是1100萬歐元。

意媒曝恆大3千萬歐報價意甲邊鋒 斯科拉里欽點>>詳情

據《羅馬體育報》、《全市場》等多家義大利媒體報導，廣州恆大有意引進拉齊奧10號、巴西國腳邊鋒費利佩-安德森，願意為引進費利佩-安德森支付3000萬歐元。廣州恆大主教練斯科拉里非常欣賞費利佩-安德森，費利佩-安德森目前的評估身價是2400萬歐元。

霸氣!伊布連奪三項大獎 當選英超12月最佳球員>>詳情

英超官方宣布，曼聯隊瑞典前鋒茲拉坦-伊布拉希莫維奇當選英超12月最佳球員。此前，伊布還當選曼聯隊12月最佳球員和PFA最佳球員，12月伊布的表現是當之無愧的英超最佳。

國王杯1/4決賽抽籤:皇馬戰巴薩剋星 巴薩抽勁旅>>詳情

國王杯1/4決賽抽籤儀式在位於拉斯羅薩斯的西班牙足協總部進行，巴薩與皇馬兩支豪門的對手出爐，最終皇馬將與塞爾塔交手，而巴薩抽到了皇家社會。馬競抽中了埃瓦爾。唯一來自西乙聯賽的阿爾科孔抽中了西甲升班馬阿拉維斯。

中國舉重協會:將對08奧運違規者依法從嚴從重處罰>>詳情

在國際奧委會1月13日確認對2008年北京奧運3名中國女子舉重金牌選手——曹磊、陳燮霞、劉春紅葯檢複檢違規的結果后，中國舉重協會在1月13日下午發表了聲明，表示「將對相關責任人絕不姑息，依法從嚴從重給予處罰」。

皇馬隊長為勺子點球道歉 賽后請求對方門將原諒>>詳情

在皮斯胡安球場，皇馬先抑后揚，憑藉本澤馬的進球將比分鎖定在3比3，以總比分6比3晉級。拉莫斯踢進勺子點球引來主隊球迷謾罵。性格直率的拉莫斯為自己的「勺子點球」向塞維利亞門將道歉：「我請求索里亞原諒，說沒有不尊重他的意思。我希望他們能換種方式對待我，但看來他們不會做出改變。我也不會改變自己的心意。」