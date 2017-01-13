再出手?曝申花欲簽巴薩中場 開3年6000萬歐合同北京新浪網 (2017-01-13 20:54)
外媒截圖
日期:1月13日消息，又有一位世界級球星與上海申花傳出緋聞。據土耳其媒體「star」報導，上海申花有意引進巴薩中場球星圖蘭，為圖蘭開出了為期3年、年薪2000萬歐元的報價。圖蘭曾和廣州恆大、北京國安傳出緋聞，目前的評估身價是2800萬歐元。
在相關報導中提到，阿爾達-圖蘭收到了來自中國俱樂部的2000萬歐元年薪報價，上海申花為巴薩的土耳其球星圖蘭提供了巨額合同，合同為期3年、年薪2000萬歐元。這是一份令人難以置信的報價。上海申花也願意為得到圖蘭向巴薩支付高額轉會費。
圖蘭多次與中國俱樂部傳出緋聞。去年年底，據專業足球網路媒體《GOAL》土耳其版、「fanatik」等多家土耳其媒體報導，廣州恆大有意引進圖蘭，為這位土耳其國腳開出了為期3年的合同，報價總金額高達5000萬歐元。此外，圖蘭還曾和北京國安傳過緋聞。圖蘭曾表示自己收到過一份來自中國俱樂部的報價，但被巴塞羅那拒絕了。
圖蘭，現年29歲，身高1.75米，土耳其國籍，司職中場，可以出任邊鋒或前腰，圖蘭曾效力加拉塔薩雷、馬德里競技等俱樂部。2015年，巴塞羅那花費3400萬歐元轉會費從馬德里競技引進了圖蘭，雙方合同到2020年6月30日。作為土耳其國腳，圖蘭累計為土耳其國家隊出場95次打入16球。2016-2017賽季，圖蘭代表巴塞羅那各項比賽出場21次打入11球並有7次助攻，其中，在2016-2017賽季西甲聯賽中出場12次打入2球並有3次助攻，具有一定的組織進攻能力。目前，德國足球數據網路媒體《轉會市場》給圖蘭標出的評估身價是2800萬歐元，2015年評估身價曾達到3500萬歐元。
（李哲）
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