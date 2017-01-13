潤娥甜唱簡單愛 中文溜逗樂台粉中央社 (2017-01-13 20:23)
（中央社記者王靖怡台北13日電）韓星潤娥今晚登台見粉絲，不時揮手放送甜笑，唱中文歌「簡單愛」，直接用中文與活動主持人對談，笑稱對台灣印象是「熱情、很多美食，還有你們（指粉絲）」，引起全場尖叫。
潤娥以韓國女子團體「少女時代」成員身分出道，跨足戲劇圈，近來與韓星池昌旭主演韓劇「THE K2」。晚間在台灣大學綜合體育館舉辦見面會，穿寶藍色長洋裝現身，用中文說「一起唱吧」，甜唱「簡單愛」，粉絲揮舞粉紅螢光棒。
中文流利的潤娥，以「大家好，我是潤娥，見到你們好開心，好久不見」打招呼，粉絲尖叫連連，讓潤娥笑喊「好熱情啊」；活動主持人張兆志拿出手機，與潤娥在台上和粉絲拍大合照。
談起近況，潤娥表示，最近忙電影宣傳，也在拍韓國古裝劇，坦言拍戲辛苦；為什麼想當演員？笑回其實她也不知道，但拍戲讓她很開心，想繼續拍、學習更多，喜歡演戲，演技能獲肯定就會開心。
粉絲提問之後想演反派角色嗎？潤娥說，有機會的話，聽到張兆志說「妳看起來善良」，她就笑回「那麼不拍吧」，還應張兆志要求演出奸詐表情，演完害羞笑了。
潤娥甜喊之後想多和粉絲見面，說完沒聽到粉絲回應，忍不住問「你們為什麼沒有反應？」全場立刻尖叫歡呼，她直喊有點丟臉，以為說錯了，要更努力學中文。1060113
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