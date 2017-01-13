安以軒高衩到骨盆辣洩美腿 談百億男友崩潰喊救命NOWnews今日新聞 (2017-01-13 20:06)
女神安以軒13日出席精品水晶活動，辣穿高衩禮服秀美腿，被問及和身價百億的澳門地產大亨陳榮煉的戀情，低調裝傻，最後還大喊救命，崩潰表示「我的家人不會催婚，只有媒體會催啦！」
過年是否會帶男友會見家人？安以軒表示「好朋友過年時都會互相拜訪家人」，並搬出「安氏企業」好友團當擋箭牌，笑說：「我的每一個好朋友都不錯啊，你看安氏企業大家都很好啊！」低調護愛希望外界能夠給予空間。
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