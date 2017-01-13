▲安以軒綻放都會時尚動人魅力。（圖／記者林調遜攝，2017.1.13）

女神安以軒13日出席精品水晶活動，辣穿高衩禮服秀美腿，被問及和身價百億的澳門地產大亨陳榮煉的戀情，低調裝傻，最後還大喊救命，崩潰表示「我的家人不會催婚，只有媒體會催啦！」

過年是否會帶男友會見家人？安以軒表示「好朋友過年時都會互相拜訪家人」，並搬出「安氏企業」好友團當擋箭牌，笑說：「我的每一個好朋友都不錯啊，你看安氏企業大家都很好啊！」低調護愛希望外界能夠給予空間。

▲安以軒穿著高衩禮服辣秀美腿。（圖／記者林調遜攝，2017.1.13）

▲安以軒展現動人魅力，談及男友害羞喊救命。（圖／記者林調遜攝，2017.1.13）