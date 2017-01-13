首列電聯車已於日本兵庫工廠組裝完成，進行測試作業並於1月10日完成出廠典禮。製造商川崎重工業株式會社（簡稱KHI）在日本兵庫工廠（Hyogo Factory）舉行電聯車出廠典禮，象徵台中捷運綠線機電系統工程邁入重要里程碑。捷運綠線預計採購18列電聯車，每列車由2節車廂組成，車廂間設有車間走道連通可供旅客通行。

捷運每節車廂長度約22.17公尺、寬度約2.98公尺、高度約3.78公尺，列車總長度約44.34公尺，載客量約為536人（每節車廂約268人），車輛型式為鋼軌鋼輪，車體材質為不銹鋼，營運速度包括停靠站及啟動加速，平均為時速35 公里，巡航最大時速可達70公里，採全自動無人駕駛。

車廂特色：

1.外觀以「新芽綻放」為設計概念

車頭以流線呈現，刻劃出輕快的印象，車身以不銹鋼原色，搭配車窗及綠色飾條，使電聯車更具現代感。

2.內裝「清亮、簡輕」配色風格

車內地板及座位顏色以綠色漸層方式分佈，博愛座則設計成粉紅色，使整體車間產生柔和生動的空間感，S型不銹鋼握環更是創新設計，使車內空間更添活潑性。