台中捷運電聯車廂自日本出廠 綠色清新風格引發討論景點家 Tripass (2017-01-13 18:10)
文／MOOK景點家編輯部整理報導
首列電聯車已於日本兵庫工廠組裝完成，進行測試作業並於1月10日完成出廠典禮。製造商川崎重工業株式會社（簡稱KHI）在日本兵庫工廠（Hyogo Factory）舉行電聯車出廠典禮，象徵台中捷運綠線機電系統工程邁入重要里程碑。捷運綠線預計採購18列電聯車，每列車由2節車廂組成，車廂間設有車間走道連通可供旅客通行。
台中捷運電聯車外觀。(圖片來源／台中市捷運工程處)
捷運每節車廂長度約22.17公尺、寬度約2.98公尺、高度約3.78公尺，列車總長度約44.34公尺，載客量約為536人（每節車廂約268人），車輛型式為鋼軌鋼輪，車體材質為不銹鋼，營運速度包括停靠站及啟動加速，平均為時速35 公里，巡航最大時速可達70公里，採全自動無人駕駛。
車廂特色：
1.外觀以「新芽綻放」為設計概念
車頭以流線呈現，刻劃出輕快的印象，車身以不銹鋼原色，搭配車窗及綠色飾條，使電聯車更具現代感。
2.內裝「清亮、簡輕」配色風格
車內地板及座位顏色以綠色漸層方式分佈，博愛座則設計成粉紅色，使整體車間產生柔和生動的空間感，S型不銹鋼握環更是創新設計，使車內空間更添活潑性。
台中捷運電聯車內裝，粉紅色座椅為博愛座。(圖片來源／台中市捷運工程處)
首列電聯車預計於2月中旬運抵台中捷運綠線北屯機廠，預估2017年底尚有17列電聯車將陸續運抵北屯機廠，經整備後會開始進行一系列電聯車功能測試與驗證。
台中捷運車站及車輛示意圖。(圖片來源／台中市捷運工程處)
捷運烏日文心北屯線路線全長約16.7公里，東起北屯區松竹路二號橋附近，南至高鐵台中站區，沿線共計18站，預定107年試營運，預計109年通車。
桃機捷運VR體驗！春節前宣布營運方案
》http://www.mook.com.tw/article.php?op=articleinfo&articleid=14507
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