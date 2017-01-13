【記者邵威/北市報導】台視外景實境競賽節目《綜藝3國智》，本集因王少偉腳傷行動不便，好友小甜甜（張可盷）特別義氣代打、挑戰狠操體能的「衝出好彩頭」遊戲，在偌大場地內全力防守對方進入達陣區！身為綜藝好手的小甜甜一上場便擺出有如相撲力士的姿勢，大方開M字腿、狂搖上半身使出「甩奶功」，還在場內嘗試變魔術還差點摔倒，企圖分散對手張立東注意力，渾身解數阻擋對方得分幫王少偉這隊奪勝。氣的張立東立刻扭頭怒嗆：「我不看『髒東西』、這樣會長針眼，妳快把自己變不見啦！」。或許是體力透支讓人神智不清，張立東竟在場上脫口說出：「今天遇到我們『夫妻倆』(指瑪麗)算你們倒楣！」，讓隊友李李仁、哈孝遠包括瑪麗在內全都笑成一片。台視《綜藝3國智》出外景上山下海，讓主持群培養出難得的好感情，之前曾出現過Lulu與SpeXial風田「愛的CP」，現在可能又有新一對「螢幕情侶」要誕生！在張立東脫口喊出和瑪麗是夫妻後，同隊的李李仁便笑說：「真為我們家瑪麗覺得不值、不過妳開心就好。」。外型討喜的瑪麗在節目中頗受大家照顧，她曾多次自嘲出外景錄影跟本像是來「取暖」，有一次大夥一起進棚拍promo結束後剛好有一段休息空檔，瑪麗正愁不知可以到那歇腳，只見納豆二話不說立刻幫忙預訂按摩店，讓她好好放鬆兩個小時，還大方向店家表示記自己的帳，讓瑪麗忍不住大喊：「納豆哥真的超Man！」。