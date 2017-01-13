台視《綜藝3國智》霸氣甩奶M字腿 小甜甜怒譙王少偉碎碎唸大成報 (2017-01-13 19:14)
台視《綜藝3國智》出外景上山下海，讓主持群培養出難得的好感情，之前曾出現過Lulu與SpeXial風田「愛的CP」，現在可能又有新一對「螢幕情侶」要誕生！在張立東脫口喊出和瑪麗是夫妻後，同隊的李李仁便笑說：「真為我們家瑪麗覺得不值、不過妳開心就好。」。外型討喜的瑪麗在節目中頗受大家照顧，她曾多次自嘲出外景錄影跟本像是來「取暖」，有一次大夥一起進棚拍promo結束後剛好有一段休息空檔，瑪麗正愁不知可以到那歇腳，只見納豆二話不說立刻幫忙預訂按摩店，讓她好好放鬆兩個小時，還大方向店家表示記自己的帳，讓瑪麗忍不住大喊：「納豆哥真的超Man！」。
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