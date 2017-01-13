各位新浪網友大家好，我是邁克爾-歐文。在本周新浪《最王牌》欄目的專欄文章中，我想聊一聊C羅捧得世界足球先生、巴薩是否變弱了、英超雙紅會、英超聯賽的比賽風格等話題。

C羅攬雙王實至名歸

其實在上個周末，我現場觀看了皇馬和格拉納達的西甲比賽。當時我作為俱樂部的嘉賓和菲戈、羅納爾多、卡洛斯以及雷蒙德-科帕一起看了這場比賽，而在比賽之前我們還受邀出席了開球之前給C羅特意準備的金球獎頒獎儀式。對我來說能和朋友們和之前的隊友一起見證這樣一場美妙的比賽，並且看到皇馬繼續在積分榜上一馬當先，是非常不錯的。

周一晚上，克里斯蒂亞諾拿到了今年的世界足球先生。確實金球獎和世界足球先生分開評選之後，兩個獎項有可能被不同的球員拿到，不過在度過一個成功的2016年之後，我覺得C羅同時包攬這兩個獎絲毫不讓人感到驚訝。

可以說，梅西和C羅在2008年之後就統治了世界足壇的最高榮譽，對於他們兩個誰更強的爭論還將繼續，人們的立場不同，但最終這個獎還是足以說明問題的。C羅已經度過了非常美妙的一年，他當然配得上這個獎項了。

沒了哈維巴薩一樣強

就像我之前所說過的一樣，其實比較不同時代的球隊和球員是很難的。現在巴薩雖然聯賽暫時排名第三，可我們就一定能說，排在他們前面的皇馬和塞維利亞比巴薩要強？巴薩真的比他們要弱嗎？而且，我們能說哈維就是這裏面的原因嗎？

我們確信的一點是，從技術上來講，哈維確實是西班牙足球歷史上最成功的球員了。作為一位名副其實的拉瑪西亞青訓球員，能在巴薩留下如此成功的職業生涯，哈維或許是巴薩價值觀的最佳踐行者。

在場上，哈維擁有無與倫比的大局觀和視野，同時他串聯比賽的能力是頂級的……他的傳球總能和隊友的跑位契合得恰到好處，也能為隊友創造出足夠的空間，而同時他自己也在場上擁有絕佳的位置感，能夠在正確的時間出現在正確的位置上。

哈維是一名偉大的球員，他註定很難被他人所取代，或許伊涅斯塔將是下一名巴薩需要花費很長時間來尋找替身的球員。當關鍵先生來到職業生涯末期，每一傢俱樂部都會面臨相同的問題。當然我相信，巴薩能夠在沒有哈維的時代做好他們自己的事情，就像沒有傑拉德的利物浦和沒有蘭帕德的切爾西一樣。

曼聯狀態上佳，但利物浦不好惹

這個周末，英超就要迎來雙紅會了。我一直相信，這兩支球隊之間的較量，在整個英格蘭足壇就是最為重磅的。

賽季之初兩支球隊的碰面，他們似乎都顯得更加保守、小心，場面上兩支球隊的機會都很有限。或許那個時候曼聯的表現確實可以說是枯燥無味的，但在我看來，這可能只是穆里尼奧用防守來限制利物浦的一種手段。而在這一輪聯賽里，事情可能會變得不一樣。切爾西的領先優勢縮小到了5分，對於他們身後追趕的幾支球隊而言，他們肯定想要盡全力贏下每一場比賽來迎頭趕上，拿到他們能拿的每一個積分。

其實看看最近曼聯的比賽，這更像是在看從前的那支曼聯比賽，而比賽的結果也很好地反映了球隊場上的表現。穆里尼奧的球隊迄今為止已經連續11場英超不敗，經過一波英超六連勝后，他們重新回到了前四名競爭者的行列里。

如今在曼聯的比賽中，你已經能看到他們像一個整體一樣，打出犀利而流暢的反擊、給對手以壓力並逐漸學會在比賽中抓住機會。除此之外，卡里克的回歸能給中場更多支持，讓中路的人員配置更加平衡，而且博格巴的發揮也能因為卡里克的存在而得到提升——實際上，當博格巴投入進攻的時候，他和伊布的連線能給對方後衛製造很多麻煩，而另一位新援姆希塔良也在擺脫了加盟初期的傷病困擾后，逐漸成為了隊內的一名關鍵球員。

從防守的角度來看，曼聯的四後衛體系經歷了一段時間的磨合后，如今可以看到，他們的聯賽失球數比前四名當中的利物浦、曼城和阿森納都要少。同時，曼聯也有著足夠的陣容深度可以讓他們克服傷病的侵襲，如今球隊也已經展現出了韌勁和決心。

對於利物浦來說，他們可能沒能擁有像曼聯陣中博格巴、伊布這樣的巨星，但作為一支整體性很強的球隊來說，迄今為止他們表現很好。我想周末的比賽進球一定少不了，而且兩支球隊著實難分伯仲，很難說誰能最終取得勝利。我預測的全場比分，是2-2平。

英超沒必要學習西甲

近年來，來自西班牙的幾支隊伍往往能在歐戰中取得比英超球隊更好的成績，這是事實。過去的19場英超球隊和西甲球隊間進行的歐戰比賽里，西甲球隊更是取得了17勝2負的壓倒性優勢。自2000年以來，西甲球隊拿到了26座歐戰獎杯，與之相比，英超聯賽只拿到了7座。

在足球世界中，不同時代引領潮流趨勢取得成功的方式是不一樣的——過去的幾十年裡，德國、義大利、英格蘭……他們都取得過成功，如今輪到了西班牙。在西甲和英超聯賽之間，足球的風格顯而易見是大不相同的，不過我並不認為比賽的方式是歐戰中佔得先機的最大決定性因素。

巴薩和皇馬在這個時代毫無疑問擁有最好的運動員，同時他們或許也是世界上最富有的兩傢俱樂部。他們能一直擁有最好的球員，而且在球員的更新換代和足球理念的堅守上都能持之以恆，所以他們才能每一年都能取得成功，不像那些需要徹底推倒重建和大規模引援的球隊。

（歐文 特供 新浪體育）