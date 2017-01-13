擁有更多的pl葯無疑是升級最簡單的方法，下面我就給大家介紹一下我所知道的一些獲得pl葯的途徑。

一、 以前版本剩餘

已經絕版不再介紹。

二、 黑鑽硬幣以及高級黑鑽硬幣抽取

非常小的概率抽到

三、 魔錘盒子

有錢就是上，春節期間可以開出透明套，然而非洲血統改不了

四、 春節套以及新副本活動，數字解密活動

春節套送50*10個，活動副本為30點的pl葯

五、 心悅充值返利

六、 心悅會員勇者之路

以前領過不能再領。

七、 心悅會員榮耀戰場

八、站街30分鐘領取

九、m值商城

20點的疲勞和50點pl一天只能用一個

十、 金牌網吧領取

十一、工會硬幣和賀拉斯兌換