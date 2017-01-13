DNF怎麼升到90級最快 疲勞葯獲取途徑匯總北京新浪網 (2017-01-13 20:02)
擁有更多的pl葯無疑是升級最簡單的方法，下面我就給大家介紹一下我所知道的一些獲得pl葯的途徑。
一、 以前版本剩餘
已經絕版不再介紹。
二、 黑鑽硬幣以及高級黑鑽硬幣抽取
非常小的概率抽到
三、 魔錘盒子
有錢就是上，春節期間可以開出透明套，然而非洲血統改不了
四、 春節套以及新副本活動，數字解密活動
春節套送50*10個，活動副本為30點的pl葯
五、 心悅充值返利
六、 心悅會員勇者之路
以前領過不能再領。
七、 心悅會員榮耀戰場
八、站街30分鐘領取
九、m值商城
20點的疲勞和50點pl一天只能用一個
十、 金牌網吧領取
十一、工會硬幣和賀拉斯兌換
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