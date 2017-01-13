DNF經典懷舊阿拉德人物誌 鐵匠里的逗比卡坤

[前言]

轉了一圈發現可以說的NPC不多了。。。看來又快完結了吧

[其實這個是逗比 卡坤]

不得不說。。。卡坤大轉移前的原畫簡直。。。太前衛了。。。。讓人看著略吊略吊。。

當然，卡坤這傢伙也算是暗精靈里的一個另類，大多數暗精靈都認為地下才是他們最合適的地方。

而卡坤這傢伙就是典型的覺得當時的暗黑城過於煩悶而且死氣沉沉。

於是他果斷跑出了地下的黑暗城，然後獨自在阿拉德大陸上旅行。

和其它暗精靈也有相似的地方是，卡坤也是個性格暴躁而且說話沖臉的人，不過本身他是個手藝相當強的鐵匠，而且戰鬥力也不錯，所以也沒鬧出啥大事來

不過比起卡坤，他老爹才是一個更強力的神人。

卡坤的父親卡拉斯是當時暴龍王巴卡爾的朋友，還參與過光之城主的製作。。。當然這個卡拉斯和虛祖的那個驅魔不是同一個人，估計是翻譯問題。

而且在那個年代，暗精靈的摩伽陀就己經能飛到天界上了。。。。當然，事實上巴卡爾也只是對人類很嚴厲，對於完全不在預言中的暗精靈倒是沒什麼反應。

不過卡坤的故事和他爹基本沒什麼聯繫，這小子在阿拉德上沒轉多久就路過赫頓瑪爾對賽麗亞一見鍾情，然後就在西海岸住下了。

當然，像卡坤這種暴脾氣+急性子+不會說話的傢伙怎麼可能得到賽麗亞的歡心。

正在他感到頭疼的時候，剛好有人類冒險家跑過來找卡坤幫忙，於是卡坤就心想著如果是個人類的話估計能幫幫忙。。。

然而我們的菜雞冒險家也是個二貨，就跑去找羅莉安幫忙。。。。

那麼問題就來了，羅莉安是不是真喜歡卡坤呢？

嘛，反正從我看來，羅莉安純粹是覺得卡坤完全無視自己，然後只對著賽麗亞獻殷勤不爽了而己。

然後就肯定想著能把卡坤吸引過來來證明自己的魅力，結果卡坤完全不領情不說，冒險家又送上門來了。。。

於是卡坤就很華麗的送了一大堆東西給賽麗亞，賽麗十分感動，然後拒絕了他。

不過卡坤也是那種撞了南牆也不回頭的犟驢，拒絕就再來一次咯~

在大轉移劇情前期，因為人類和暗精靈的關係十分緊張，所以暗精的摩伽陀這飛行器基本只能從卡坤這裏借，一來二去卡坤和冒險家也是很熟了。。。

因為暗精靈生存在地下的問題，卡坤在西海岸的生活並不是很舒服，而且有不小的失眠症，自然就得找點方法來治。

這個劇情蠻搞笑的是，前期卡坤讓冒險家們找博肯，博肯也幫忙指出了人偶玄關有催眠的東西，但是在某次劇情修改後，任務找博肯他會直接來一句，卡坤誰啊，我不認識，然後劇情就斷了。。。。

TM np你就不能直接任務全刪了嗎！？

大轉移前卡坤的劇情基本就到這裏結束了。

大轉移后，因為暗黑城浮到了地面上之，再加上滿街的冒險家，卡坤也就不用出去浪了，自然一直都留在了暗黑城

不過就算是這樣，卡坤還是和跟著冒險家旅行的賽麗亞見面了，於是卡坤這小子又一見鍾情了。。。

於是二話不說直接對著賽麗亞叫天使了，然後就把賽麗亞妹子嚇跑了，

不過這次卡坤的逗比仆街記錄多了個亞貝羅幫他記錄了，所以說卡坤你個急性子什麼時候能改一改。。。

然後第二局卡坤的逗比又開始了，直接送賽麗亞一套天使裝，然後用絲綢蜘蛛的皮做包裝。。。。。

DNF經典懷舊阿拉德人物誌 鐵匠里的逗比卡坤

最二的是這傢伙還當場說出來了。。。。

結果就很常的又失敗啦~然後亞貝羅這個卡坤的損友帶著一群人來圍觀。。。。哎。。。。

以上任務外的劇情可以在故事簿無翼的天使上看到。

[吐槽]

卡坤基本全程在任務劇情里扮演一個衝動的逗比求愛者的角色，基本全是搞笑劇情，所以說基本劇情都很短。。