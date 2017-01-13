一些玩家想知道以撒的結合胎衣+中什麼樣的道具組合可以輕鬆擊殺BOSS，下面就為大家分享以撒的結合胎衣+強力道具組合一覽，趕緊來看看吧。

以撒的結合胎衣+強力道具組合

在通常情況下，如果種子里沒有好的道具，但碰巧有以下兩種道具的話就可以輕鬆擊殺任何一隻BOSS ，哪怕是最新Plus版的隱藏BOSS DELIRIUM。

首先是必定要有的 Plan C （擊殺房間里所有敵人，3秒后自己的人物會死）[一次性道具]。

然後就是配合以下任何一個道具都可以（效果：復活）。