樂視獲融創中國168億融資 融創將獲一個董事席位北京新浪網 (2017-01-13 20:27)
新浪科技訊 1月13日晚間消息，樂視網公告稱，樂視獲得包括融創中國在內的168億元戰略投資的，其中融創中國向樂視投資150億元，樂然投資和華夏人壽合計向樂視投資18億元，總計約168億元。
在這次交易中，上市公司及其控股子公司合計將獲得資金約71億元，投資方將在5個工作日內支付總交易價款中的60.41億元。
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