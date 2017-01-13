新浪科技訊 1月13日晚間消息，樂視網公告稱，樂視獲得包括融創中國在內的168億元戰略投資的，其中融創中國向樂視投資150億元，樂然投資和華夏人壽合計向樂視投資18億元，總計約168億元。

在這次交易中，上市公司及其控股子公司合計將獲得資金約71億元，投資方將在5個工作日內支付總交易價款中的60.41億元。