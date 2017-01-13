外交部發言人談王毅訪問非洲五國成果北京新浪網 (2017-01-13 20:01)
新華社北京1月13日電（記者孫辰茜）外交部長王毅日前結束對非洲五國的訪問回到北京。對此，外交部發言人陸慷13日在例行記者會上表示，王毅此訪是中國外長連續第27年把非洲作為每年首次出訪的目的地，延續了中國外交的優良傳統，也表明加強同包括非洲在內的發展中國家友好合作關係始終是中國外交的基石。
「無論中國今後發展到什麼程度，我們都會繼續同發展中國家站在一起，同非洲兄弟站在一起。」陸慷說。
陸慷介紹，此訪期間，王毅與五國領導人及外長就深化雙邊關係，共同推進落實中非合作論壇約翰內斯堡峰會成果和雙方領導人共識，推動中非合作轉型升級等深入交換意見，達成廣泛共識。中非雙方均表示要緊緊抓住落實論壇峰會成果和雙方領導人共識這條主線，充分發揮政治互信、經濟互補和人民友好三大優勢，繼續在涉及彼此核心利益和重大關切問題上相互理解、相互支持，永做好朋友、好夥伴、好兄弟。
「五國領導人和外長重申堅定奉行一個中國政策，歡迎中國在非洲和平與發展事業中發揮更大作用。」陸慷說，中方重申將繼續秉持習近平主席提出的真實親誠對非政策理念和正確義利觀，同非洲國家攜手推動中非合作轉型升級，更多造福雙方人民。
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