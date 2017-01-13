潤娥見面會秀中文（3）中央社 (2017-01-13 20:30)
韓團少女時代成員潤娥（圖）抵台，13日在台大體育館舉辦粉絲見面會，潤娥秀出苦練已久的中文，在訪談中不時開心大笑。中央社記者吳家昇攝 106年1月13日
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