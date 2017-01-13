（中央社記者陳至中、許秩維台北2017年1月13日電）震撼學界的台灣大學教授郭明良論文案，校方今天公布階段性調查報告，初步認定郭明良「違反學術倫理」，多年來有多篇論文有不同程度錯誤，包括一篇被撤稿的論文出現大量錯誤圖片，「已經超過無心之誤用」。



台灣大學教授郭明良刊登於國際期刊的多篇癌症研究成果，遭匿名網站質疑違反研究倫理，其中包含台大校長楊泮池列名共同作者的論文。台大今天召開教師評審委員會，會間由台大副校長郭大維、主任秘書林達德召開記者會說明階段性結果。



調查結果顯示，其中一篇撤稿的NCB2016論文出現大量錯誤圖片，已經超過無心之誤用，查詩婷作為第一作者難辭其咎，明顯違反學術倫理。



郭明良則是兩篇撤稿論文的通訊作者，研究指導與監督有明顯過失，同樣違反學術倫理。另JBC2008論文，教授林明燦的貢獻度不足以擔任第一作者，明顯違反國際慣例。



台大初步聲明中並未提及楊泮池涉入的論文，校方強調累積調查16篇論文中，2篇撤稿論文先釐清第一作者和通訊作者的責任，其他14篇中，有6篇已排除需要進一步調查，尚有8篇仍在調查中。



受到波及的楊泮池日前曾公開表示，如調查結果認定他涉及蓄意造假，願意請辭負責。今天會前在其他場合受訪，他只表態平常心看待、尊重調查結果，不願多做評論。