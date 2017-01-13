2016年11月4日，阿富汗昆都士，當地村民圍站在遇難者遺體旁。（新華/美聯）

新華網北京1月13日電（記者惠曉霜）駐阿富汗美軍11日公佈調查報告，證實美軍戰機在去年11月一次支援空襲行動中致死33名、致傷27名阿富汗平民。

美軍把責任歸咎於塔利班武裝人員，稱對方用平民作人體盾牌。

報告說，去年11月初，美軍和阿富汗政府軍在北部昆都士省一座村莊聯合行動，試圖抓捕兩名塔利班頭目。塔利班武裝人員以民宅為掩護，向美軍和阿軍射擊，致死2名美軍士兵和3名阿軍士兵，另有4名美軍和11名阿軍士兵受傷。

面對塔利班武裝人員的猛烈火力，美軍召喚空中打擊，最終打死對方26人，打傷大約26人。

按美軍報告的說法，美軍在交戰現場沒有看見平民，因而傷亡平民應該是處在塔利班藏身的民宅內，進而在空襲中傷亡。另外，空襲引爆了塔利班的一個彈藥庫，導致周圍多座民房損毀，也可能是造成平民傷亡的原因。

葬禮。（新華/路透）

駐阿美軍司令約翰·尼克爾森在聲明中稱，對平民傷亡「深感遺憾」。但是他同時強調，這次事件的起因是「塔利班躲藏在平民中向阿富汗政府軍和美軍開火」。

這次致死大批平民事件激發民憤。美軍突襲行動結束后，當地人抬著十多具死亡平民的屍體，前往省長辦公室抗議。

昆都士省議會官員托亞里亞·卡卡爾告訴美聯社記者，死於這場空襲的平民遠不止美軍報告中的數字，死者實際超過60人，包括婦女和兒童。另一方面，被打死的塔利班武裝人員也沒有達到美軍聲稱的數字，實際不超過10人。

美軍在聲明中稱，美軍「出於自衛」導致平民傷亡，美軍的行動「符合所有相關法律和規定」，因而這一事件到此了結，不再追究。

卡卡爾敦促美軍向死於空襲的平民親屬給予賠償。

美軍地面行動和空襲在阿富汗致死致傷平民事件屢見不鮮。2015年的一次空襲致死大量平民，震驚世界。

當年10月3日，無國界醫生組織設在昆都士的一座醫院遭美軍轟炸，42名平民遇難，包括14名醫護人員。

五角大樓拒絕國際獨立調查，而是啟動內部調查。去年4月，五角大樓公佈調查結果，稱這一事件是「誤炸」，當事美軍人員並不知道空襲目標是醫院。

16名美軍人員受到紀律處分，但是沒有一人受到戰爭罪罪名起訴。

無國界醫生堅持說，空襲前多次向美軍提供了這座醫院的坐標，因而美軍應該清楚這處地點的性質。針對美軍的調查報告，這一組織表示，與事件中人員死傷和設施受損情況相比，對參與轟炸的軍事人員所作出的處分遠「不成比例」，應該展開「獨立且公正」的國際調查。