新華社北京１月１３日電 ？新聞分析：美為何放棄對古「干腳濕腳」政策

新華社記者高春雨 李家瑞

美國總統奧巴馬１２日宣布，為推動美古雙邊關係正常化，即刻終止美國當前對古巴偷渡者的特殊移民政策。

分析人士指出，儘管白宮將很快易主，美古關係未來不明，但奧巴馬在卸任前為改善美古關係公佈了一項重要舉措，消除了美古關係正常化進程中的一大障礙。

古巴政府對此給予積極評價。古巴政府１２日說，美國結束針對古巴人的「干腳濕腳」政策，這是推進雙邊關係發展「積極」「重要」的一步。

奧巴馬當天發表聲明稱，美國國土安全部從即刻起終止執行長達２０多年的「干腳濕腳」政策。任何試圖非法進入美國境內且不符合人道主義救援條件的古巴人將同其他國家的公民一樣被遣返。奧巴馬錶示，古巴政府已同意接收美方遣返的古巴人。

美國的「干腳濕腳」政策自１９９５年開始施行。政策規定，不接收在海上被美方攔截的古巴偷渡者，但接收成功踏上美國領土的古巴人。

２０１４年１２月１７日，美國總統奧巴馬和古巴領導人勞爾·卡斯特羅宣布啟動兩國關係正常化進程。２０１５年７月，兩國正式恢復外交關係。但是，「干腳濕腳」政策一直是美古關係正常化面臨的主要障礙之一。古巴一直反對並要求美方廢除這一政策，指責該法案鼓勵非法移民。

社科院拉美所古巴研究中心執行主任楊建民在接受新華社記者採訪時指出，美國起初給予古巴偷渡者特殊待遇的主要目的是吸引古巴精英階層前往美國，藉此瓦解古巴政權。

受「干腳濕腳」政策影響，大批古巴人「捨近求遠」，放棄渡海進入美國，繞道先到達對其免簽證的南美洲國家厄瓜多，而後陸路穿越哥倫比亞和中美洲國家，輾轉接近美墨邊境，試圖「干腳」進入美國。

大量非法移民過境對沿線拉美國家的治安造成壓力，甚至引發人道主義問題。據古巴海關邊檢辦公室統計，２０１４年１０月至２０１５年９月，有超過２．３萬名古巴人從墨西哥進入美國。２０１６年４月，上千名非法移民在哥斯大黎加與巴拿馬邊境與警察發生衝突，其中大部分來自古巴。

楊建民認為，美古關係改善是奧巴馬最重要的外交遺產之一。移民問題在２０１５年１月美古關係正常化首輪談判中就是重點，現在看來，兩國關係中的其他重大問題已不可能在奧巴馬任內解決。

另一方面，美國候任總統特朗普上台後，美國內外政策將出現諸多變數，不排除美古關係正常化的趨勢出現停滯甚至逆轉。前中國駐古巴大使劉玉琴認為，儘管特朗普曾多次表示，不同意奧巴馬政府的對古政策，但「干腳濕腳」政策一旦取消，再次恢復頗費周折。

「從２０１４年年末到現在，從古巴到美國的移民變多了。很多人都想趁這個政策還有效時趕快到美國，這無疑在維護國家安全、打擊走私犯罪等方面給美國帶來了較大壓力，」劉玉琴說。劉玉琴認為，特朗普上台後對是否重新恢復這項政策會持謹慎態度。