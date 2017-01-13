新華網北京1月13日電（記者柳絲）臨近就職，美國候任總統唐納德·特朗普當地時間11日終於舉行勝選后的首場記者會。250多名記者圍繞黑客、美俄關係、醫改、邊境修牆等諸多問題與特朗普來往過招。持續大約1個小時的這場記者會，反映出特朗普面臨的諸多「煩心事」。

一煩涉俄問題多。

記者會前一天，美國BuzzFeed網站刊登了一份長達35頁的未證實文件，稱俄羅斯「培養」特朗普。為此，特朗普任命的白宮發言人斯派塞在記者會暖場階段主動提及這一話題，並引用BuzzFeed網站編輯和《紐約時報》資深編輯的話說，文件「完全未經證實」。此前，特朗普也表態，堅持黑客攻擊和大選結果沒有任何直接因果關係。

儘管如此，媒體仍然對涉俄問題窮追不捨。記者會的前6個問題都圍繞俄羅斯是否涉嫌黑客攻擊、特朗普對美俄關係的看法展開。

在美俄關係上，美國政界的聲音並不統一。特朗普提名的國務卿人選蒂勒森日前在出席參議院聽證會時，發表了對俄強硬觀點，參議院共和黨資深大佬麥凱恩還表示正醞釀更多對俄制裁。但有消息稱，93歲的資深外交家基辛格正為美國當選總統制訂計劃，以實現與俄羅斯關係的正常化。

2011年8月30日，雷克斯·蒂勒森（左）在俄羅斯索契與時任俄羅斯總理普京出席一個簽約儀式。(新華社/美聯)

未來特朗普能獲得多大空間兌現他有關美俄關係「會更好」的承諾，還得看兩種力量的博弈結果。

二煩醫改，前事猶可鑒。

在奧巴馬醫改問題上，特朗普提出將「廢除」和「替換」醫改政策。他表示「取消奧巴馬醫改和推出新計劃可能在同一周、同一天、甚至同一個小時內宣布」，將讓「醫保更廉價，更優質」。

值得注意的是，奧巴馬在2008年上任后，利用當時民主黨在國會兩院都占多數的有利條件，強行推動其醫改計劃通過。然而，這也讓奧巴馬付出了沉重代價，民主黨在2010年的中期選舉中失去眾議院控制權，2014年中期選舉又丟掉了參議院多數席位。面對曾讓奧巴馬元氣大傷的醫改問題，特朗普需要謹慎處理，注重前車之鑒。

三煩邊境修牆誰出錢。

「在美墨邊境修牆」，這是特朗普的招牌口號。記者會上，特朗普又強調，修牆計劃勢在必行，而且一定要墨西哥通過交稅或者其他方式來付錢。

對此，墨西哥方面多次明確表態，拒絕為建造隔離牆買單。

牆還沒建，美墨之間的心結已經產生了。

要解開這個結，難度不小。

墨西哥總統培尼亞1月11日表示，墨西哥決不會為美國候任總統特朗普主張修建的兩國邊境牆買單。（新華社發）

四煩人事任命障礙多。

當前，特朗普的內閣和其他團隊成員的任命已逐漸清晰。他在記者會上說，對自己選擇的內閣成員感到「非常自豪」。

但據美國媒體報導，國務卿人選蒂勒森、司法部長人選塞申斯、財政部長人選努欽等可能面臨國會內民主黨人的嚴格審查，比如審查蒂勒森與普京的關係、塞申斯曾經的「反移民」言論、努欽的華爾街背景等。

除此之外，特朗普任命自己的女婿庫什納為白宮高級顧問，也被輿論所關注。這一任命決定宣布后僅幾小時，美國眾議院司法委員會的民主黨人便發表聲明，要求司法部和政府道德準則辦公室對這項任命進行審查，看其是否違反《反裙帶關係法》。

皮尤研究中心最新調查顯示，41%的受訪者認可特朗普的人事任命，49%的人持反對意見。8年前，有66%的人讚同奧巴馬的人事任命。

2016年11月9日，賈里德·庫什納（右）在美國紐約出席活動。（新華社/法新）

五煩與傳統媒體關係緊張。

從競選階段就一直備受美國主流媒體一邊倒打擊的特朗普，始終將主流媒體視為「當權派」。特朗普在當選之後曾主動親近《紐約時報》等傳統媒體，但與媒體的關係沒有明顯改觀。在記者會上，特朗普與媒體針鋒相對，火藥味頗濃。他不僅抨擊Buzzfeed網站是「垃圾新聞機構」，還拒絕給美國有線電視新聞網（CNN）記者提問機會，並指責CNN報導「假消息」。

特朗普執政之後，不能光靠「推特治國」，得到主流媒體的支持仍很重要。

帶著這些「煩心事」，還有不到10天，特朗普將正式入主白宮。