倫敦，攝影師對奧比斯商業情報公司所在的大樓進行拍攝。（新華/路透）

新華網北京1月13日電（記者徐超）一則有關美國候任總統唐納德·特朗普可能被俄羅斯掌握把柄的情報遭披露后，所謂「黑料」事件成為美國、英國等西方國家政壇乃至情報界關注焦點，編撰這一秘密報告主要內容的英國軍情六處前特工克里斯托弗·斯蒂爾也被暴露在聚光燈下。

一方面，特朗普在11日的記者會上堅決否認「黑料」的真實性，痛批媒體報導「假新聞」；另一方面，不少情報界人士發聲力挺斯蒂爾，認為「黑料」報告內容真偽雖難認定，但多年情報記錄顯示斯蒂爾是個「相當可靠的人」。

【情報記錄「有信譽」】

英國《衛報》援引一名英國外交部前官員的話報導，他認識斯蒂爾25年，視他為一名「經驗豐富」「頗有威望」的職業情報人。

「有想法認為他（斯蒂爾）的報告系偽造……這種說法完全不真實，他不是那種會輕易散播謠言的人，」這名前官員說，「如果他把某些內容寫進報告，那一定是他認為有充分的可信度或者值得關注……如果辦事不靠譜，他很難在這一行干這麼久。」

克里斯托弗·斯蒂爾。（圖片來源：itv.com網站）

英國媒體報導，斯蒂爾是劍橋大學研究生，先前一直專注於蘇聯事務，上世紀90年代曾以外交人員身份為掩護，在俄羅斯從事情報工作。此後，斯蒂爾換過不少工作，但業務仍與俄羅斯有關。

多名英國情報消息人士告訴《衛報》記者，正是因為在涉俄問題上的情報能力，斯蒂爾及其創辦的調查公司「奧比斯商業情報」成為政敵搜集特朗普與俄羅斯關係「黑料」的最佳選擇。

這些情報人士稱，假設「黑料」事件屬實，那麼已經20年沒有去過俄羅斯的斯蒂爾也不可能與俄方消息源有直接接觸，而是可能通過其先前在俄羅斯深耕並延續的情報網發揮作用，比如將調查委託「分包」給在莫斯科的情報中間人，進而通過安全渠道獲得猛料。

英國外交部前官員說，情報不一定是證據，也可能出錯。在情報工作這一「迷幻領域」，任何事情都難有確定性。然而，「能證明這份（涉『黑料』）報告可信的最有力證據是，美國的專業情報機構也嚴肅看待這份報告，他們被報告作者的信譽記錄充分說服，認為這些內容值得向總統（奧巴馬）和候任總統（特朗普）本人報告」。

【深耕內幕賺大錢】

行人從奧比斯商業情報公司所在的大樓前走過。（新華/法新）

熟悉內情的美國情報界人士透露，斯蒂爾離開英國軍情六處后，其創辦的調查公司還受美國聯邦調查局（FBI）委託，挖出了國際足聯涉嫌腐敗的重要線索，由此增加了美國情報界對斯蒂爾情報的重視程度。

路透社獲得的一份機密電子郵件記錄顯示，2010年夏天，美國聯邦調查局負責調查「歐亞有組織犯罪」的團隊成員在倫敦會見了斯蒂爾，談論了國際足聯可能涉及的腐敗問題。

消息人士稱，斯蒂爾2009年創辦「奧比斯商業情報」后，不久接到來自英格蘭足球協會的調查委託。當時，英格蘭足協希望獲得2018年世界杯或2022年世界杯主辦權，因此委託斯蒂爾對國際足聯的運作展開秘密調查。最終，俄羅斯和卡達獲得那兩屆世界杯的主辦權。

在與斯蒂爾會面后，美國聯邦調查局啟動了針對國際足聯的大規模貪腐調查，最終導致數十人在美國受到指控，長期擔任國際足聯主席的塞普·布拉特也被迫辭職。

英國《每日郵報》披露，美國聯邦調查局對國際足聯腐敗案線索的需求讓斯蒂爾公司業務大增，2015年和2016年依靠這類「猛料」情報獲利上百萬英鎊。

【通話解讀各不同】

1月10日，美國國家情報總監克拉珀在國會參議院情報委員會作證。（新華/路透）

美國候任總統特朗普11日駁斥有關「黑料」的消息后，與國家情報總監詹姆斯·克拉珀通電話。兩人事後各自就通話內容發表聲明，但聲明在關於「黑料」報告的問題上說法不同。

克拉珀在聲明中說，他就有關報告遭媒體曝光向特朗普表示「不安」，但認為這一報告並非由美國情報部門泄露。克拉珀還向特朗普強調，美國情報部門還沒有判斷相關報告是否可信。媒體注意到，克拉珀沒有確認報告是否虛假。

然而，特朗普12日在微博客網站「推特」上發表的聲明稱，克拉珀「同意」自己關於報告不屬實的說法。

「詹姆斯·克拉珀昨天給我打電話，對這份虛假報告遭到非法流傳表示譴責，」特朗普說，「都是些杜撰、虛假的內容，太壞了！」

對於情報高官和候任總統的不同解讀，美國眾議院情報委員會資深成員、民主黨人亞當·希夫認為，不能依賴於特朗普的「推特」或者聲明來了解通話真實情況，「如果人們真的想知道克拉珀總監跟特朗普說了什麼，不要看特朗普的『推特』，應該去看克拉珀的聲明。」