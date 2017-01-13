（中央社記者陳政偉台北13日電）主計總處發布國情統計通報， 統計至105年11月底，行動寬頻（4G）用戶數續增至1764萬戶，較104年底增逾6成，占整體行動通信用戶數也超過6成。



主計總處表示，依國家通訊傳播委員會（NCC）統計，105年11月底行動通信用戶總數2895萬戶，較104年同月底減1.5%。



其中，4G用戶數在105年5月底超越3G用戶數後，11月底再續增至1764萬戶，較104年底增逾6成，占整體行動通信用戶數60.9%，較104年同期增24.2個百分點。



而3G與2G用戶數則分別占37.6%，年減21.7個百分點及1.5%、減2.5個百分點。



主計總處分析，受免費通訊軟體普及與4G用戶數增加等影響，4G去話分鐘數105年1到11月累計達125.4億分鐘，年增57.7%，為3G（80.1億分鐘）及2G（3.6億分鐘）合計分鐘數的1.5倍。



固定通信業務仍持續衰退，1到11月去話分鐘數較104年同期減11.2%，其中國內電話及國際電話分別減9.4%及21.3%。1060113