（中央社記者黃麗芸台北13日電）記憶體封測廠力成今晚宣布，將和紫光集團、西藏拓展創芯終止認股協議。經濟部投審會執秘張銘斌表示，在未收到紫光提出退回投資申請之前，投審會將先進行終止程序處理。



紫光集團於2015年10月宣布以每股新台幣75元收購力成私募股，總額為194億元，去年1月15日獲力成股東臨時會通過，並向投審會提出申請，且認股協議將於今年1月到期。



力成晚間在證交所召開重大訊息記者會，宣布擬與中國紫光集團、西藏拓展創芯終止認股協議，並說明終止原因為西藏拓展創芯投資有限公司迄今未能取得投審會許可，使得私募案無法如期完成，明起失效。



張銘斌表示，在力成發布重訊後，紫光仍須向投審會提出退回投資申請，雖未規定申請期限，但投審會在收到文之前，就會先針對此案進行終止程序處理。



紫光在去年11月底曾對外表示，力成是積體電路產業鏈的重要一環，如果在認股協議書到期後仍未取得審核結果，公司不排除終止本次重大資產收購，尋求其他合作途徑的可能。



力成雖於今晚宣布終止紫光認股協議，但雙方後續是否有其他的合作方式，仍有待觀察。1060113