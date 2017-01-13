美國之音報導，中國政府最近警告一款監測空氣品質的手機應用程式，要他們「不能再顯示超過官方資料的數字」。



這款叫「在意空氣」的應用程式，他們的研發小組，日前在微博上說，他們收到「某省環保局」發下的「整改通知」特急文件。文件中要求他們「不得發佈高於官方資料的數據」。研發人員表示，其實他們原先都是以官方資料為準，不過後來收到許多用戶反應，說他們下載這個程式，就是想看到「真實的數字」，而不是官方數字。



在中國大陸，最近幾個月來，空氣污染指數急劇飆升，有多達二十一個城市的空氣品質，達到最高警戒的「紅色警報」。



