大陸一空氣品質App公佈真實數據遭警告中廣新聞網 (2017-01-13 19:40)
美國之音報導，中國政府最近警告一款監測空氣品質的手機應用程式，要他們「不能再顯示超過官方資料的數字」。
這款叫「在意空氣」的應用程式，他們的研發小組，日前在微博上說，他們收到「某省環保局」發下的「整改通知」特急文件。文件中要求他們「不得發佈高於官方資料的數據」。研發人員表示，其實他們原先都是以官方資料為準，不過後來收到許多用戶反應，說他們下載這個程式，就是想看到「真實的數字」，而不是官方數字。
在中國大陸，最近幾個月來，空氣污染指數急劇飆升，有多達二十一個城市的空氣品質，達到最高警戒的「紅色警報」。
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