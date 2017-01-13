1月13日消息，英超官方宣布，曼聯隊瑞典前鋒茲拉坦-伊布拉希莫維奇當選英超12月最佳球員。

12月份的伊布的狀態非常出色，在7場比賽中他貢獻6球3助攻。客場與埃弗頓的比賽，伊布的進球為曼聯搶下寶貴的1分；客場2-1擊敗水晶宮的比賽，伊布獻上絕殺；客場2-0擊敗西布朗的比賽，伊布獨中兩元；瑞典神鋒用進球直接為曼聯搶下7個積分。

在英超聯賽射手榜上，伊布目前以13球排名第三。曼聯也以5場聯賽的勝利結束了2016年。

領取月最佳獎杯后，伊布表示：我在一支偉大的球隊，身邊有一群出色的隊友和一位偉大的教練，曼聯是一支偉大的俱樂部。

此前，伊布還當選曼聯隊12月最佳球員和PFA最佳球員，12月伊布的表現是當之無愧的英超最佳。

(邁克爾)